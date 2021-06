Euro 2020: vince anche l'Italia di riserva, Galles ko e Azzurri primi

Non si ferma l’Italia di Roberto Mancini: gli Azzurri battono per 1-0 il Galles nella terza partita della fase a gironi di Euro 2020, giocata all’Olimpico di Roma. Nonostante ben otto cambi rispetto alla gara con la Svizzera, la Nazionale chiude a punteggio pieno e al primo posto il suo gruppo grazie alla rete dell’atalantino Pessina.

Bale e compagni si consolano con il secondo posto in classifica e la qualificazione agli ottavi degli Europei: la Svizzera vince con la Turchia nell’altra partita del girone ma resta terza.

LA GARA

Più turnover del previsto per il ct Mancini, che sceglie di cambiarne otto: solo Donnarumma, Bonucci e Jorginho erano titolari con la Svizzera. Gli Azzurri anche se rivoluzionati non cambiano atteggiamento, e cercano di imporre il gioco fin da subito: al 12′ Belotti non arriva per un soffio su un’imbeccata di Bastoni, al 24′ ancora il Gallo strozza troppo il suo tiro e mette fuori di poco.

Il Galles si fa vedere con un colpo di testa pericoloso di Gunter al 27′, poi è sempre Italia: al 29′ Chiesa a tu per tu con Ward mette fuori, al 39′ gli Azzurri passano grazie a Pessina. Verratti guadagna e batte un calcio di punizione al limite dell’area dei britannici, Pessina tocca quanto basta per spiazzare Ward e portare avanti i suoi. Trovato il vantaggio, il centrocampista dell’Atalanta sfiora il secondo poco dopo ma è impreciso.

Ripresa, Acerbi dentro per Bonucci, il nuovo capitano è Verratti. Non cambia l’approccio degli Azzurri, che continuano ad attaccare e a tessere gioco: Bernardeschi colpisce il palo al 53′ sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 54′ Ramsey si divora il pareggio davanti a Donnarumma, poi il Galles si ritrova in 10 per l’espulsione di Ampadu, pestone su Bernardeschi e rosso diretto, ed è tutto più semplice per i nostri.

Avanti di un uomo, la Nazionale cerca di chiuderla e colleziona una serie di occasioni con Chiesa, Belotti e Toloi. Ma dietro è imprudente, al 75′ Bale spreca malamente una ghiotta occasione. Mancini inserisce Cristante per Jorginho, poi fa il suo debutto Raspadori, dentro per Bernardeschi.

La pressione azzurra continua ma il Galles si difende e non subisce più reti. Finisce 1-0, Italia prima e già proiettata gli ottavi di finale di sabato prossimo, a Wembley: avversarie Ucraina o Austria.

OMNISPORT | 20-06-2021 19:51