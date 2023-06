Euro 2024, l’albanese Asllani: “Inter? Ho imparato molte cose”

Il centrocampista dell’Albania dopo la vittoria contro le Far Oer a SuperSport: “Champions? Avremmo dovuto vincerla, speriamo di avere altre possibilità in futuro”

21-06-2023 14:24

Il centrocampista albanese dell’Inter Kristjan Asllani, al termine della gara valida per le qualificazioni a Euro 2024, vinta dalla sua Albania contro le Far Oer, ha commentato il suo percorso in nerazzurro ai microfoni di SuperSport. Kristjan Asllani, autore di un pregevole gol col mancino, è tornato a commentare la confitta in finale di Champions League contro il Man City.

Ecco le parole del centrocampista albanese sulla finale e sull’Inter: “Avremmo dovuto vincerla, speriamo di avere altre possibilità in futuro. Io in campo do sempre il cuore, voglio continuare a giocare nell’Inter anche se davanti a me ho calciatori molto forti. Anche giocando poco ho imparato molte cose”, riporta Tuttomercatoweb.