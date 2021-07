Euro2020, Belgio-Italia: le probabili formazioni

E’ il giorno della sfida che regala il pass per la semifinale: a Monaco di Baviera Belgio e Italia scendono in campo alle ore 21.00. Gli Azzurri ci arrivano dopo la vittoria ai tempi supplementari contro l’Austria, mentre il Belgio hanno ottenuto la qualificazione grazie alla vittoria contro il Portogallo.

Il Belgio deve ancora fare i conti con i possibili forfait di Kevin De Bruyne e Eden Hazard. Quasi certamente fuori causa entrambi, che anche ieri sono rimasti fermi e non si sono allenati: ultima parola ai medici, ma è remota la possibilità di vedere entrambi in campo, certamente non al 100%. Per il resto la formazione rimane quella che ha superato il Portogallo: il trio Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen guideranno la difesa. Sugli esterni di centrocampo ecco Meunier e T.Hazard, con Witsel e Tielemans al centro. Dietro a Lukaku, ecco Carrasco e Mertens.

Formazione fatta anche per l’Italia di Mancini: nel ballottaggio tra Chiellini e Acerbi il capitano azzurro resta nettamente favorito. Sugli esterni confermati Di Lorenzo e Spinazzola. Centrocampo formato da Barella, Jorginho e Verratti. Favorito Chiesa in avanti con Immobile e Insigne, questa volta Berardi dovrebbe partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

OMNISPORT | 02-07-2021 09:24