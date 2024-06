Euro2024, Francia: quando torna Mbappé, l'aiuto chiesto a...Osimhen e il gesto antisportivo

L'esordio vincente della Francia rovinato dall'infortunio di Mbappé che si è rotto il naso dopo uno scontro di gioco nel finale: i tempi di recupero non sono brevi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Francia in ansia per le condizioni della stella Mbappé. L’esordio a Euro2024 con vittoria di misura ai danni dell’Austria è stato rovinato nel finale di partita, quando il neo-attaccante del Real Madrid si è infortunato in seguito a uno scontro di gioco.

Francia, Mbappé ko: cosa è successo contro l’Austria

La preoccupazione di Deschamps nel post partita la diceva lunga su quanto successo poco prima in campo. Già, le immagini del volto di Mbappé ridotto a una maschera di sangue hanno fatto ben presto il giro del mondo, in attesa che si facesse luce sulle sue condizioni. Kylian è uscito dal rettangolo verde col naso rotto in seguito a uno scontro di gioco col difensore austriaco Danso, la scorsa stagione accostato con insistenza al Napoli prima del rinnovo con il Lens. Trasportato nella notte all’ospedale di Düsseldorf, il fuoriclasse dei Bleus è stato sottoposto agli accertamenti di rito: scongiurata l’ipotesi operazione.

Deschamps in ansia, quando potrà tornare Mbappé

Niente intervento, ma pure niente ritorno in campo immediato. Mbappé sarà costretto a saltare sicuramente la prossima sfida del Gruppo D contro l’Olanda e anche l’ultima della fase a gironi degli Europei che vedrà la Francia impegnata contro la Polonia. Una stima sui tempi di recupero la azzarda il quotidiano Le Figaro, secondo cui il gioiello della selezione guidata da Didier Deschamps non potrà essere disponibile prima di 15 giorni. Ciò significa che anche gli eventuali ottavi di finale sono a forte rischio e che il giocatore potrebbe essere arruolabile solo a partire dai quarti. Non è dello stesso avviso la radio Rtl, per cui Mbappé difficilmente riuscirà a recuperare per i quarti, in programma il 5 e 6 luglio.

Il gesto antisportivo e il consiglio chiesto a Osimhen

Il gesto antisportivo di Mbappé contro l’Austria non è certo passato inosservato. Dopo l’infortunio, ha chiesto di rientrare in campo e, una volta sul rettangolo verde, si è riaccasciato a terra per perdere tempo, dal momento che il risultato era ancora in bilico. Ammonito e fischiato dai tifosi avversari, l’attaccante della Francia è stato stroncato anche dal commento di Sebino Nela durante la telecronaca Rai: “Che brutta cosa”, ha esclamato l’ex Roma. Al termine della partita, Mbappé ha poi scritto ironicamente su X: “Avete idee per una maschera?”. Beh, basta rivolgersi a Osimhen per info.