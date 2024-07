Euro2024, Gialappa's nella bufera per la battuta di Balbontin su Ilicic e la depressione: arrivano le scuse

Putiferio sul web per una frase fuori luogo nel corso del podcast della Gialappa's durante Portogallo-Slovenia: il comico costretto a scusarsi con una precisazione e una promessa.

Questa volta non ha riso nessuno e capita davvero di rado nel corso dei programmi della Gialappa’s Band, l’irriverente e disincantata combriccola dispensatrice di buonumore anche nel corso di questi Europei tedeschi. Una battuta agghiacciante durante la diretta live su Twitch del match tra Portogallo e Slovenia ha scatenato l’indignazione del popolo del web. Una battuta pronunciata da Enrique Balbontin, il comico diventato famoso su Zelig per le sue “lezioni di savonese” che ha tirato in ballo Josip Ilicic e la depressione. Una battuta decisamente fuori luogo. Lo hanno riconosciuto lo stesso Balbontin e i “padroni di casa” del podcast.

Balbontin e la battuta fuori luogo su Ilicic

Ma che ha detto il comico al punto da indignare gran parte degli spettatori della diretta? Nel corso del supplementare, al momento dell’ingresso in campo di Ilicic tra le fila della Slovenia, ha ‘scherzato’: “Su Ilicic, sarebbe bello che dopo aver vinto la depressione, battesse un rigore, lo sbaglia e si suicida“. Per chi non lo sapesse, Ilicic ha vissuto davvero il dramma della depressione, al punto da non riuscire più a giocare quando militava nell’Atalanta, in una Bergamo flagellata dal Covid. Il suo ritorno al calcio e alla Nazionale, per questi Europei, era la classica favola a lieto fine. Fino alla battuta di Balbontin.

Ilicic sbaglia, bufera anche sulla Gialappa’s

Già, perché poi davvero Ilicic si è presentato sul dischetto per calciare un rigore, nel corso della “lotteria” di fine gara che ha deciso la qualificazione. E lo ha sbagliato, ipnotizzato – come altri due compagni – dal fenomenale portiere portoghese Diogo Costa. In tanti, oltre ad accusare Balbontin di cattivo gusto e di mancanza di sensibilità, gli hanno pure dato del menagramo sui social. E la Gialappa’s? Anche loro sono finiti nel calderone delle polemiche. Per diversi utenti il “ma nooo” alla battuta del comico in collegamento e l’ingresso immediato del “Dissocillo”, personaggio creato ad hoc per dissociarsi immediatamente dalle sciocchezze dette in diretta dagli ospiti, non sono stati abbastanza.

Gialappa’s: le scuse e la precisazione del comico

Dopo diverse ore di putiferio, sono arrivate le scuse. “Era una battuta su Ilicic e gli hai portato pure sfiga”, ha introdotto l’argomento Giorgio Gherarducci. “Sono due anni che combatto per evitare che tutte le cose che vengono in mente a te e a quell’altro simpatico idiota di Ceccon vadano in onda”, ha aggiunto Marco Santin, altro componente della Gialappa’s. Poi ha parlato Balbontin: “Sono un cog… perché potevo risparmiarmela questa battuta, però vorrei dire che ho coscienza di questo problema, ci sono passato, mio padre ha tentato il suicidio e conosco il tema della depressione. Sono vicino a Ilicic, mi scuso con voi per avervi coinvolto e in generale con tutti quelli che si sono sentiti urtati. Mi asterrò in futuro”.