Euro2024, Gravina convoca l’assemblea Figc per la rielezione: tifosi indignati su web

Il presidente fissa per il 4 novembre le nuove elezioni e punta a rinnovare la sua carica per il prossimo quadriennio nonostante le figuracce nelle qualificazioni mondiali e agli Europei

L’eliminazione agli ottavi di Euro2024 dell’Italia non spinge Gabriele Gravina a cambiare i suoi programmi: il presidente Figc ha convocato per il 4 novembre l’assemblea federale durante la quale dovrebbe proporsi per la rielezione. Una scelta ancora da confermare, la sua, ma che ha già scatenato l’indignazione dei tifosi sul web.

Figc, Gravina convoca assemblea federale elettiva

Gabriele Gravina va per la sua strada. L’eliminazione dell’Italia agli ottavi di Euro2024 dopo la prestazione deludente contro la Svizzera non sembra intaccare quelli che sono i piani del presidente della Figc, che dopo aver confermato il c.t. Luciano Spalletti pare intenzionato a rinnovare anche la propria, di carica. Gravina, infatti, ha convocato per il 4 novembre 2024 presso l’Hilton Rome Airport di Fiumicino la prossima assemblea federale elettiva.

Gravina verso la candidatura nonostante il flop di Euro2024

Compito principale dell’assemblea Figc del 4 novembre sarà quello di eleggere il nuovo presidente federale: elezioni alle quali, ad oggi, Gravina è convinto di ricandidarsi. Nonostante la mancata qualificazione agli scorsi Mondiali – la seconda consecutiva – e la figuraccia di Euro2024, pare che l’attuale presidente Figc non sia intenzionato a lasciare la sua carica. Anzi, l’intenzione è quella di restare al comando della Federcalcio anche nel prossimo quadriennio.

I tifosi indignati per la mossa di Gravina

In attesa di conferme ufficiali da parte dello stesso Gravina, l’ipotesi di una sua rielezione ai vertici della Figc ha scatenato l’indignazione di critica e tifosi, secondo cui il presidente federale avrebbe dovuto dimettersi già dopo la partita di sabato con la Svizzera. “Vergognosa mossa tattica di Gravina – scrive su X il giornalista Enzo Bucchioni -. Anticipa le elezioni a novembre per impedire sfiduce in consiglio federale, la nascita di candidature forti e l’intervento del ministro. Mi aspetto una rivolta del mondo sano dello sport e del calcio. Ma anche dei media”.

“Se alla fine Gravina dovesse essere rieletto avremo la certezza che il sistema é completamente marcio”, il commento su X di Scary. “Questi non sanno cosa sia la vergogna”, aggiunge Vincenx. “Dopo lo straordinario lavoro fatto è il minimo”, ironizza Sergigno. “Perfetto, allora continueremo a tifare per il terzo Mondiale sul divano”, il commento di RikyDejan. “Ancora Gravina? Ma basta, ha fallito: stop!”, scrive incredulo Domy. “Incollato alla poltrona, fino alla morte del calcio in Italia”, la chiosa di Emanuele.