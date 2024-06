Euro2024, girone A: i favoriti, i big-match e il calendario

Euro2024 si avvicina! Cominciamo ad addentrarci nel percorso delle nazionali impegnate al grande evento continentale analizzando il programma del Gruppo A dove ci sono Germania, Scozia, Svizzera e Ungheria

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Euro2024 si avvicina ed è il momento di iniziare ad entrare maggiormente nelle pieghe del torneo. Cominciamo dal Gruppo A nel quale ci sono la Germania padrona di casa, la Scozia che ha brillato nella fase di qualificazione ed è smaniosa di confermare i propri miglioramenti anche nel grande evento, l’Ungheria che non sarà quella degli anni 50 ma che ha trovato una sua dimensione diventando finalmente competitiva e infine la Svizzera che vuole fare un altro passo avanti dopo aver fatto bella figura nelle precedenti manifestazioni.

La grande favorita del girone: la Germania

Quasi tutti danno per favorite la Francia e l’Inghiterra. I Galletti hanno probabilmente la rosa migliore e il giocatore più forte del continente che è Kylian Mbappé. I Tre Leoni hanno giovani di valore – basti pensare a Bellingham – e lavorano da anni per farsi trovare pronti all’appuntamento. Ma guai a sottovalutare la Germania, non soltanto in qualità di paese ospitante. La formazione di Nagelsmann ha le carte giuste per giocarsi la vittoria del torneo. Anche se dovrà passare attraverso un girone assai insidioso, nel quale è comunque la squadra da battere.

Chi passa: il regolamento e le prime partite

Ricordiamo che si qualificano le prime due classificate e le quattro migliori terze dei sei gruppi. Dal girone A non è pertanto detto che ne vengano fuori solamente due, dato il valore piuttosto alto delle partecipanti. Non ci sono formazioni materasso. Fare punti sarà difficile in ogni partita. La prima giornata è il 14 giugno con Germania-Scozia e Ungheria-Svizzera. Già da qui capiremo le reali intenzioni di ogni singola compagine. Sulla carta forse la Svizzera può avere qualcosa in più ma la Scozia arriva da un brillante percorso di qualificazione.

Le sfide decisive e quelle più attese

Compito della Germania sarà quello di far valere fin da subito il fattore campo. Sono avvisate quindi la Scozia e l’Ungheria, mentre magari la Svizzera può sperare di trovare i tedeschi già sazi all’ultima giornata. Calcoli però difficili da fare data la competitività del girone. I tedeschi hanno bilancio a favore nei precedenti con le tre avversarie. Una grande incidenza l’avrà sicuramente Scozia-Svizzera della seconda giornata, in programma alle ore 21 del 19 giugno. Che venga fuori da qui l’antagonista principale del team di Nagelsmann?

Il calendario del Gruppo A

1a giornata

VENERDI 14 giugno, ore 21 GERMANIA-SCOZIA all’Allianz Arena di Monaco di Baviera

SABATO 15 giugno, ore 15 UNGHERIA-SVIZZERA al Rhein Energie Stadion di Colonia

2° giornata

MERCOLEDI 19 giugno, ore 18 GERMANIA-UNGHERIA alla MHP Arena di Stoccarda;

ore 21 SCOZIA-SVIZZERA al Rhein Energie Stadion di Colonia

3° giornata

DOMENICA 23 ore 21 SVIZZERA-GERMANIA al Waldstadion di Francoforte;

ore 21 SCOZIA-UNGHERIA alla MHP Arena di Stoccarda;