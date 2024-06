Euro2024, Italia, ecco i numeri di maglia per la Germania: la 20 di Rossi a Zaccagni, la 21 di Pirlo a Fagioli

Ufficializzate le divise degli azzurri per la Germania, la n.9 sulle spalle di Scamacca, Pellegrini avrà la n.10 che fu di Totti, Baggio e Insigne

Ha da sempre una sua liturgia l’assegnazione dei numeri di maglia e se vale per il campionato ha un’importanza e una simbologia ancor più forte quando si tratta di Nazionali impegnate in Europei o Mondiali. L’Italia, a una settimana dall’esordio all’Europeo contro l’Albania, ha ufficializzato sul sito della FIGC i numeri di maglia per la manifestazione che si giocherà in Germania. La numero 10 è stata assegnata a Lorenzo Pellegrini, mentre la 9 a Gianluca Scamacca.

A Calafiori la n.5 che fu di Cannavaro

Il pensiero va sempre ai grandi campioni del passato che hanno indossato la maglia azzurra così spicca la scelta di Calafiori. Il difensore, al debutto assoluto in azzurro, ha scelto la n.5 che indossò Fabio Canavaro quando a Berlino 2006 si laureò campione del mondo e vinse anche il Pallone d’oro a fine stagione.

Colpisce anche il numero di maglia riservato a Fagioli. Il centrocampista della Juventus, la cui convocazione ha scatenato tante polemiche, avrà la n.21 che per anni fu di Andrea Pirlo in azzurro. La n.3 di Chiellini andrà invece sulle spalle di Dimarco, mentre la 17 che fu di Immobile tocca a Mancini.

La 20 di Paolo Rossi a Zaccagni

Nessuno dimenticherà mai la maglia dell’Italia col n.20 che Paolo Rossi portò alla leggenda ai Mondiali di Spagna ’82, chissà che non porti fortuna anche a Zaccagni che la indosserà in Germania. L’esterno della Lazio ha evitato il taglio di Spalletti e spera di essere la sorpresa di Euro2024. Chiesa conferma la 14 che aveva negli Europei vinti nel 2021 mentre Raspadori, che in Inghilterra aveva la n.22, indosserà la maglia n.11.

Il 9 va a Scamacca e il 10 a Pellegrini

Infine le due maglie più iconiche da sempre, ovvero la n.9 che tocca a Scamacca e la n.10 – che fu di fenomeni come Rivera, Baggio, Del Piero, Totti (e di Insigne a Euro2021) – che apparterrà a Lorenzo Pellegrini-

Tutti i numeri di maglia degli azzurri a Euro2024

Di seguito l’elenco completo:

1 Gianluigi DONNARUMMA

2 Giovanni DI LORENZO

3 Federico DIMARCO

4 Alessandro BUONGIORNO

5 Riccardo CALAFIORI

6 Federico GATTI

7 Davide FRATTESI

8 JORGINHO

9 Gianluca SCAMACCA

10 Lorenzo PELLEGRINI

11 Giacomo RASPADORI

12 Guglielmo VICARIO

13 Matteo DARMIAN

14 Federico CHIESA

15 Raoul BELLANOVA

16 Bryan CRISTANTE

17 Gianluca MANCINI

18 Nicolò BARELLA

19 Mateo RETEGUI

20 Mattia ZACCAGNI

21 Nicolò FAGIOLI

22 Stephan EL SHAARAWY

23 Alessandro BASTONI

24 Andrea CAMBIASO

25 Michael FOLORUNSHO

26 Alex MERET