Euro2024, GIRONE B l'Italia: il ct, come gioca, i convocati

L'Italia si presenta in Germania da campione in carica: per gli azzurri girone duro con Spagna, Croazia e Albania. A Spalletti il compito del bis

Provare a difendere il titolo conquistato a Wembley. È questo l’obiettivo dell’Italia di Luciano Spalletti, che ha centrato la qualificazione a Euro 2024 all’ultimo respiro. L’urna non è stata benevola con gli azzurri, inseriti nel Gruppo B con Spagna, Croazia e Albania. Ma lo dice la storia: nelle difficoltà la Nazionale si esalta.

Come si è qualificata

L’Italia si presenta agli Europei in Germania da campione in carica, ma dopo aver fallito la qualificazione agli ultimi due Mondiali. È il primo banco di prova importante per Spalletti, che, lo scorso agosto, ha preso il posto del dimissionario Roberto Mancini, oggi ct dell’Arabia Saudita. Pur con difficoltà, gli azzurri sono riusciti a centrare l’accesso alla fase finale di Euro 2024 piazzandosi secondi nel Gruppo C alle spalle dell’imprendibile Inghilterra. Quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte: questo il ruolino di marcia dell’Italia, che ha terminato a pari punti (14) con l’Ucraina, evitando il playoff grazie agli scontri diretti a favore. Decisivo è stato proprio il pareggio a reti bianche nell’ultimo turno delle qualificazioni contro la selezione gialloblù, grazie al quale l’Italia volerà in Germania.

Chi è il ct

Sessantacinque anni e tanta voglia di vincere e convincere con un’idea di calcio ben precisa. Probabilmente Luciano Spalletti ha vinto meno di quanto avrebbe meritato, ma su un aspetto non si può discutere: le sue squadre hanno sempre giocato un ottimo calcio. Ricordate la sua Roma? E che dire del meraviglioso Napoli che la scorsa stagione ha praticamente vinto lo scudetto – il terzo della sua storia – a gennaio. La Nazionale è arrivata subito dopo il tricolore, a coronamento di una carriera che l’ha portato anche in Russia. Lì ha vinto due volte il titolo con lo Zenit San Pietroburgo, prima di far ritorno nella capitale e approdare successivamente all’Inter. Nelle sue otto partite sulla panchina dell’Italia Spalletti ha ottenuto cinque successi, due pareggi e un ko contro l’Inghilterra.

Come gioca e la stella

Spalletti ha (stra)vinto lo scudetto col Napoli utilizzando il 4-3-3. E tutta la sua prima esperienza al timone della Nazionale è stata scandita da questo sistema di gioco. In occasione della tournée negli Stati Uniti, però, il ct ha optato per il 3-4-2-1, che potrebbe essere un’ipotesi concreta in vista di Euro 2024. Potendo contare sul blocco Inter la difesa a 3 offrirebbe ampie garanzie, non andando poi a snaturare i giocatori offensivi a disposizione. Come stella indichiamo Nicolò Barella, centrocampista tutto polmoni e grinta che da anni, ormai, si esprime ad alti livelli. Ma la realtà dice che, proprio come fatto a Napoli la scorsa stagione, Spalletti punterà sul gruppo, sullo spirito di un collettivo in cui mancano fuoriclasse. E non è necessariamente un male. Del resto, lo ha dimostrato proprio alle falde del Vesuvio, dove ha riportato il tricolore dopo 33 anni d’attesa.

La probabili formazione (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Pellegrini; Zaniolo, Retegui (Scamacca), Chiesa

La stella: Nicolò Barella

I pre-convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino)

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

Tra i pali pochi dubbi: nonostante le critiche, sarà Donnarumma il portiere titolare. Se Spalletti dovesse optare per la difesa a 3, è possibile che aumenti a 9 il numero dei difensori convocati, così da avere più soluzioni. In difesa c’è tanta Inter: da Darmian a Dimarco, che con la linea a 4 sarebbe limitato, fino ad Acerbi, reintegrato dopo il caso razzismo con Juan Jesus terminato con l’assoluzione da parte del giudice sportivo, e Bastoni. Di Lorenzo il fedelissimo, Buongiorno, Scalvini e Mancini, autore di gol pesantissimi con la Roma, le altre armi da utilizzare per completare il pacchetto.

Il centrocampo ruoterà intorno a Jorginho, con Barella e Pellegrini a cui difficilmente Spalletti rinuncerà. I dubbi principali riguardano la figura del centravanti titolare. Nell’ultimo scorcio di stagione Scamacca, con cui non sono mancate frizioni in passato, ha trascinato l’Atalanta a suon di gol fino al successo in Europa League, mentre Retegui ha dimostrato proprio in Nazionale di poter ambire alla ‘9’. A Chiesa il ct chiederà di garantire strappi e imprevedibilità.