Mourinho schiera ancora una volta la sua formazione tipo della Roma, in cerca della chiave per proseguire anche in Europa League il suo cammino dopo la vittoria della Conference League

09-03-2023 08:21

Dopo quanto deciso dall’urna nel sorteggio, la Roma di José Mourinho si concentra in vista della sfida contro la Real Sociedad per l’andata degli ottavi di Europa League. La squadra affronta una rivale temibile, ma alla portata dell’undici dell’allenatore portoghese in una delle fasi, però, più delicate della stagione per via della situazione che interessa Paulo Dybala e la recente cessione al Galatasaray – tra le polemiche – di Nicolò Zaniolo.

L’Europa League entra nella fase più selettiva, che impone alla Roma vincitrice della scorsa edizione della Conference di raggiungere obiettivi importanti, anche in questa competizione europea.

Dove vedere Roma-Real Sociedad in tv

La programmazione televisiva, per Roma-Real Sociedad prevede, da calendario, l’appuntamento per giovedì 9 marzo alle ore 18:45 presso lo stadio Olimpico. In match sarà trasmesso da DAZN e per vederlo in tv basterà collegarsi tramite l’app disponibile sulle smart tv. Per gli abbonati Sky, la visione di questo incontro è prevista su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252.

Data: giovedì 9 marzo 2023

Orario: 18:45

TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252)

Streaming: DAZN, Sky Go

In alternativa è possibile collegarsi all’app come Playstation e Xbox o da dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX.

Dove vederla in streaming

Per quanti, invece, volessero seguire la partita in streaming, DAZN permette la visione dell’incontro anche tramite la propria app disponibile per smartphone e tablet o tramite il suo sito internet ufficiale per pc fissi e notebook. Gli abbonati Sky potranno seguire Roma-Real Sociedad aprendo l’app SkyGo, sia per smartphone sia per tablet o avvalersi di una alternativa estremamente interessante, costituita da NOW.

SEGUI LA ROMA E L’EUROPA LEAGUE SU NOW

Telecronaca e commento tecnico

A effettuare la telecronaca per DAZN sarà Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Sky, invece, la telecronaca sarà affidata a Federico Zancan e il commento tecnico a Walter Zenga.

L’arbitro di Roma-Real Sociedad

Direttore di gara, per questa andata degli ottavi, è lo svizzero Sandro Scharer, che dirigerà di Europa League in programma giovedì allo stadio Olimpico.

Probabili formazioni

Ancora in forse la presenza nella Roma di Mourinho di alcuni giocatori, posta la decisione del lusitano di impostare una squadra aggressiva ma attenta e prudente. Vediamo nel dettaglio l’undici titolare di entrambe le squadre:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Diego Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

REAL SOCIEDAD (4-1-2-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi; Mendez, Merino; Kubo; Oyarzabal, Sorloth. All. Alguacil.

SEGUI LA ROMA E L’EUROPA LEAGUE SU NOW

VIRGILIO SPORT