Europa League, Dinamo Kiev-Lazio: orari, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Baroni all'esordio nella competizione europea. Il percorso dei biancocelesti inizia dal neutro di Volksparkstadion: le possibili scelte dei tecnici

L’Europa League prende ufficialmente il via con la prima giornata del torneo continentale, che quest’anno si presenta con un nuovo format. Tra le squadre italiane c’è la Lazio, pronta a esordire nella competizione. I biancocelesti affronteranno la Dinamo Kiev al Volksparkstadion di Amburgo. Di seguito, tutti i dettagli della sfida e le probabili formazioni scelte dai due allenatori.

Europa League: Dinamo Kiev-Lazio, quando si gioca e a che ora

La sfida tra Dinamo Kiev e Lazio, valida per la prima giornata dell’Europa League 2024/25, si disputerà oggi, mercoledì 25 settembre, con calcio d’inizio fissato per le ore 21. Dopo il debutto contro gli ucraini, i biancocelesti proseguiranno il cammino europeo affrontando Nizza, Twente, Porto, Ludogorets, Ajax, Real Sociedad e Braga.

Partita: Dinamo Kiev-Lazio

Dove: Volksparkstadion, Amburgo

Quando: mercoledì 25 settembre 2024

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Diretta Streaming: Sky Go, Now

Competizione: Europa League

Dove vedere Dinamo Kiev-Lazio in diretta tv e streaming

Tifosi e appassionati potranno seguire in tempo reale la gara tra Dinamo Kiev e Lazio in diretta TV a partire dalle 21 su Sky, che trasmetterà in esclusiva la sfida d’esordio dei biancocelesti in Europa League. Gli abbonati potranno assistere al match sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La partita sarà inoltre disponibile, sempre per gli abbonati all’emittente satellitare, anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. L’app può essere scaricata gratuitamente su PC, smartphone o tablet, ma anche su vari tipi di televisori, collegandoli a console come PlayStation o Xbox One, o tramite dispositivi come Google Chromecast, Apple TV e Amazon Firestick. Per seguire la partita sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio.

Le probabili formazioni

La Lazio dovrà lasciarsi alle spalle l’amaro ko in campionato contro la Fiorentina e concentrarsi sul debutto in Europa League 2024/25. Quest’anno, il torneo continentale, come la Champions League, presenta un format tutto nuovo, caratterizzato da un girone unico. Le prime otto squadre classificate accederanno direttamente ai gironi, mentre le formazioni dal nono al ventiquattresimo posto si sfideranno in playoff. Le restanti squadre, invece, verranno eliminate dalla competizione.

Sarà la prima volta di Baroni in Europa League, e per la gara contro la Dinamo Kiev il tecnico sembra orientato a puntare su Provedel, che dovrebbe essere favorito su Mandas. Al centro della difesa ci saranno Patric e Romagnoli, con Marusic e Pellegrini ad agire come terzini. In mediana spazio a Rovella e Vecino, mentre Guendouzi dovrebbe partire dalla panchina. Sulla trequarti agiranno Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro, pronti a supportare l’unica punta Noslin.

Ecco le probabili formazioni:

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Vivcharenko; Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Buyakskyy, Kabaev; Vanat. All. Shovkovskyi.

Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Vivcharenko; Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Buyakskyy, Kabaev; Vanat. Shovkovskyi. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Noslin. All. Baroni.

L’arbitro del match

A dirigere il match tra Dinamo Kiev e Lazio sarà l’arbitro Tasos Sidiropoulos, coadiuvato dagli assistenti Kostaras e Dimitriadis. Quarto uomo Fotias. Al VAR, ci sarà Evangelou insieme a Van Driessche.