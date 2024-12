Europa League e Conference, le partite di oggi: riflettori su Rangers-Tottenham

Dopo il pareggio con la Roma di Ranieri, gli Spurs fanno visita agli scozzesi nella sesta giornata. Occhi anche su Lazio e Fiorentina

In palio punti pesanti in questa sesta giornata della fase campionato di Europa League e Conference. In campo tre italiane: dalla Roma di Claudio Ranieri alla Lazio di Marco Baroni, fino ad arrivare alla Fiorentina di Raffaele Palladino, che ha dovuto superare anche lo shock per il malore accusato da Bove contro l’Inter lo scorso primo dicembre. Oggi riflettori puntati sull’affascinante sfida tra Rangers e Tottenham, ma non solo.

Dove vedere tutte le partite di Europa League in diretta tv e streaming

Dopo l’anticipo giocato ad Istanbul, si entra nel vivo della sesta giornata della fase campionato di Europa League. Tutte le partite della competizione saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, che detiene i diritti televisivi del torneo fino al 2028.

In occasione di questa giornata, Rangers-Tottenham andrà in onda in chiaro su TV8, con live streaming sul portale TV8.it, aperto a tutti. Le altre sfide saranno visibili in streaming su Sky Go e Now, le cui applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un comune login, previo abbonamento. Opzione “Diretta Gol” sul canale 251 di Sky.

Il programma completo della sesta giornata di Europa League: tutte le partite

La Steaua Bucarest fa visita all’Hoffenheim in terra tedesca alle ore 18:45, mentre il Galatasaray di Victor Osimhen e Dries Mertens sarà ospite degli svedesi del Malmo. Occhio al Manchester United, che si gioca tanto in casa del Viktoria Plzen. Roma e Lazio sfideranno Braga e Ajax, con i biancocelesti che non potranno contare sul supporto dei loro tifosi dopo il divieto di trasferta imposto dalla Sindaca di Amsterdam.

Fenerbahce-Athletic Bilbao Mercoledì 11 dicembre ore 18:45 Sky Hoffenheim-Steaua Bucarest Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky Ludogorets-AZ Alkmaar Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky Malmo-Galatasaray Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky Olympiakos-Twente Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky PAOK-Ferencvaros Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky Viktoria Plzen-Manchester Utd Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky Roma-Braga Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky Union SG-Nizza Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky Ajax-Lazio Giovedì 12 dicembre ore 21 Sky

Bodo/Glimt-Besiktas Giovedì 12 dicembre ore 21 Sky Elfsborg-Qarabag Giovedì 12 dicembre ore 21 Sky Porto-Midtjylland Giovedì 12 dicembre ore 21 Sky Lione-Eintracht Giovedì 12 dicembre ore 21 Sky Maccabi Tel Aviv-RFS Giovedì 12 dicembre ore 21 Sky Rangers-Tottenham Giovedì 12 dicembre ore 21 Sky (e anche TV8) Real Sociedad-Dinamo Kiev Giovedì 12 dicembre ore 21 Sky Slavia Praga-Anderlecht Giovedì 12 dicembre ore 21 Sky

Dove vedere tutte le partite di Conference League in diretta tv e streaming

Tutte le partite della UEFA Conference League saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con la possibilità di non perdervi nemmeno un minuto della sesta giornata della fase campionato attraverso l’opzione “Diretta Gol”, in onda sul canale 251. Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, piattaforme mobili accessibili tramite un semplice login, una volta scaricate gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Non è prevista nessuna diretta tv in chiaro per la Conference, mentre gli highlights degli incontri verranno pubblicati sul canale YouTube di Sky Sport poco dopo il fischio finale delle gare.

Il programma della sesta giornata di Conference League: tutte le partite

Alle 16:30 spazio al Chelsea di Enzo Maresca, ospite dell’Astana, mentre alle 18:45 toccherà alla Fiorentina di Raffaele Palladino, impegnata contro il LASK dopo il successo di misura con il Cagliari in Serie A. Bello il confronto tra Copenaghen ed Hearts, mentre c’è curiosità per la prova dell’APOEL, fresco di vittoria con l’undici viola.

Vikingur Reykjavik-Djugarden Giovedì 12 dicembre ore 14 Sky Astana-Chelsea Giovedì 12 dicembre ore 16:30 Sky Basaksehir-Heidenheim Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky Dinamo Minsk-Larne Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky Copenaghen-Hearts Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky Fiorentina-LASK Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky HJK-Molde Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky Legia Varsavia-Lugano Giovedì 12 dicembre ore 18:45 Sky