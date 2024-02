Feyenoord-Roma 1-1, De Rossi: "Gara letta bene. Lukaku tra i migliori al mondo"

Le dichiarazioni dei protagonisti del match di Europa League andato in scena al De Kuip. Lukaku: "Stiamo crescendo, la stagione è lunga"

15-02-2024 21:27

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Prezioso pareggio per la Roma nella sfida contro il Feyenoord nel match valido per l’andata dei playoff di Europa League. Al De Kuip la gara è terminata con il risultato di 1-1 per effetto del botta e risposta tra Paixao e Lukaku. Per le due squadre sarà decisivo il match di ritorno in programma giovedì 22 febbraio all’Olimpico.

Le dichiarazioni di De Rossi

Le parole dell’allenatore della Roma Daniele De Rossi ai microfoni di Sky Sport: “L’abbiamo letta bene, con la palla la piede loro sono fastidiosi. Solitamente chiedo grande aggressivitià ma per farlo c’è bisogno di tantissima gamba. Oggi hanno fatto una buona prestazione, ci sono momenti in cui si soffre ma ci sta. Lukaku? Parliamo di uno dei giocatori più forti al mondo in quel ruolo. La prestazione l’ha fatta come anche nella sfida contro il Cagliari. Lui è nato facendo gol, non c’è da stupirsi. Sono contento dell’atteggiamento e delle performance, il suo come quello degli altri”.

“Gol subito? L’errore di base è mio conoscendo che i tempi che abbiamo sono limitati. Se prendi gol nella stessa maniera significa che l’allenatore deve lavorare su questo fondamentale. In questa settimana, nonostante i pochi allenamenti, ci siamo andati sopra tanti volte sopra. Se vogliamo riempire l’area con tanti giocatori sappiamo che è pericoloso. Sui cross alti e tagliati abbiamo subito troppi gol e questo è un segnale. Dobbiamo lavorarci meglio. Sinner? A parte le qualità tennistiche di cui non capisco niente, è un ragazzo molto educato. Con questa moderazione lavora forte. I campioni che ho conosciuto sono tutte persone umili. Quando lo guardi sembra di guardare un fenomeno”.

Lukaku: “Oggi sono stato fortunato. Voglio aiutare la Roma”

Le dichiarazioni dell’attaccante belga, autore del gol del pareggio decisivo: “Volevamo vincere, Feyenoord in fase di possesso fa giocate molto interesssanti. Penso che abbiamo conquistato un buon risultato e ora li aspettiamo a Roma. La nostra forza è che noi non molliamo fino alla fine. In fase di possesso facciamo vedere le nostre buone intenzioni. La squadra è sempre unita e tutti vogliamo fare il massimo. Un attaccante che non fa gol da tempo è difficile. Ho continuiato a lavorare e ho fatto ciò che il mister chiedeva. Oggi l’ho colpita un po’ male sono onesto, sono stato fortunato. Stiamo crescendo, la stagione è ancora lunga”.

“De Rossi? Il mister vuole che abbiamo personalità con la palla. Ci dà idee su come creare spazi per giocatori che possono sfilare sulla trequarti. In fase di psosesso dobbiamo lavorare di più, c’è bisogno di tempo. Futuro? Mi sono focalizzato sulla Roma, non ha senso parlarne ora. Voglio aiutare la squadra a vincere. Discussioni del passato? La vita di un calciatore è così. In 15 anni ci sono stati momenti postiivi e negativi, Per me è un sogno giocare in Serie A in una grande squadra e con grandi compagni. Voglio fare di tutto per aiutare i giallorossi a vincere”.

Le parole di Paredes

Le parole del centrocampista giallorosso: “Abbiamo fatto buona partita su un campo molto difficile. Abbiamo sofferto, ma ci portiamo a casa un bel punto. Dopo ogni partita pensiamo a migliorare e dobbiamo continuare così. Gol di Lukaku? Speriamo possa continuare così”.