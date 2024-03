Ottavi Europa League: manita Liverpool a Praga, l'ex Roma Schick salva il Leverkusen con il Qarabag

Asprire sotto di due gol all'intervallo, ma brava e rialzare la testa nella ripresa per evitare il ko in Azerbaigian. Tutto facile per il Liverpool in terra ceca contro lo Sparta Praga

07-03-2024 20:53