Europa League, spicca Galatasaray-AZ: orari e programma tv ritorno playoff

Tutto pronto per il ritorno dei playoff d'Europa League: non solo la Roma in campo, il programma e il palinsesto completo delle sfide

Si apre il sipario sul ritorno dei playoff di Europa League, con tante gare ancora in bilico e diversi club che si giocano l’accesso agli ottavi della competizione. La Roma dovrà vincere contro il Porto, per non portare la gara oltre il 90′. Nel programma della serata spicca poi il tentativo di impresa del Galatasaray, che senza l’infortunato Morata e con gli ex Serie A Osimhen e Mertens, proverà il clamoroso ribaltone.

A Osimhen serve un miracolo, Mourinho tranquillo

Il Galatasaray deve rimontare tre gol per portare la gara almeno ai supplementari, quasi un miracolo per Osimhen e tutti gli “italiani”. Difficile, ma non impossibile, anche se l’AZ Alkmaar è in un ottimo stato di forma. Al contrario il Fenerbahce di Mourinho è relativamente tranquillo, con lo Special One che può gestire il 3-0 dell’andata contro l’Anderlecht. La Lazio guarderà con attenzione la sfida tra Roma-Porto e Viktoria Plzen-Ferencvaros, visto che prenderà uno tra questi club agli ottavi di finale di Europa League dopo la prima fase conclusa in testa alla classifica.

Europa League, ritorno playoff: il programma

A seguire il programma completo con gli orari e la diretta televisive di tutte le partite di ritorno dei playoff di Europa League:

Bodo Glimt-Twente ore 18.45 Sky Sport, NOW FCSB-PAOK ore 18.45 Sky Sport, NOW Galatasaray-AZ Alkmaar ore 18.45 Sky Sport, NOW Roma-Porto ore 18.45 Sky Sport, NOW Ajax-Union St.Gilloise ore 21.00 Sky Sport, NOW Anderlecht-Fenerbahce ore 21.00 Sky Sport, NOW, Tv8 Real Sociedad-Midtjylland ore 21.00 Sky Sport, NOW Viktoria Plzen-Ferencvaros ore 21.00 Sky Sport, NOW

Dove vedere l’Europa League

Tutte le partite del ritorno dei playoff di Europa League si potranno vedere in diretta su Sky Sport, anche grazie alla Diretta Gol. Le gare saranno trasmesse anche in streaming su Sky Go e su NOW. Una partita estera sarà sempre nella programmazione di TV8: in questo caso Anderlecht-Fenerbahce.

