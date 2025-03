Europa League, le gare di oggi: spicca Tottenham-Az, programma e orari

Riflettori puntati sulle gare di ritorno degli ottavi: il programma completo, gli orari e le info sulla copertura televisiva di tutti i match

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

A una settimana di distanza si torna in campo per gli ottavi di finale di Europa League, ultima chiamata per le squadre ancora in corsa per staccare il pass per i quarti. Riflettori puntati sulle due italiane: la Roma sfida l’Athletic Bilbao, mentre la Lazio se la vede con il Viktoria Plzen. Tra i match più attesi spicca la sfida al Tottenham Hotspur Stadium, dove gli Spurs ospitano l’AZ Alkmaar. Equilibrio totale tra Manchester United e Real Sociedad: i Red Devils puntano tutto sull’Europa League, unica ancora di salvezza dopo una stagione deludente in Premier League e nelle coppe nazionali inglesi. Di seguito, il programma completo.

Mourinho a caccia dell’impresa, Fonseca chiamato a difendere il vantaggio dell’andata

A San Mamés, Ranieri si gioca tutto nel match più atteso di questi ottavi di Europa League. Dopo il successo in extremis della Roma all’Olimpico contro l’Athletic Bilbao (2-1), Dybala e compagni sono chiamati a difendere il vantaggio contro gli spagnoli, che daranno il massimo per ribaltare il risultato, potendo sfruttare anche la spinta dei propri tifosi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Situazione simile per la Lazio, che all’andata ha strappato la vittoria contro il Viktoria Plzen grazie al gol in pieno recupero di Isaksen, nonostante la doppia inferiorità numerica. La squadra di Baroni, protagonista di una stagione positiva, vuole confermarsi tra le più in forma d’Europa. All’Olimpico, Zaccagni e compagni ripartono dal 2-1 dell’andata, con l’obiettivo di blindare il passaggio ai quarti spinti dal pubblico biancoceleste. Ma attenzione ai cechi, avversario ostico e pronto a vendere cara la pelle.

Grande attesa anche per la sfida del Tottenham Hotspur Stadium, dove gli Spurs cercano il riscatto dopo lo 0-1 subito all’andata contro l’AZ Alkmaar. L’Europa League rappresenta un’ultima occasione per gli inglesi per dare un senso alla stagione, considerata la loro posizione deficitaria in Premier League. Discorso simile per il Manchester United, che punta tutto sulla competizione europea dopo un’annata deludente in patria. Contro la Real Sociedad si riparte dall’1-1, risultato che lascia tutto aperto in vista della sfida di ritorno.

Sfida da dentro o fuori anche per il Fenerbahce di Mourinho, chiamato all’impresa all’Ibrox Stadium dopo il sorprendente 3-1 subito in casa dai Rangers. Identico destino per l’Olympiacos, che dovrà ribaltare il pesante 3-0 inflitto dal Bodo/Glimt all’andata. Al Deutsche Bank Park, l’Eintracht Francoforte ospita l’Ajax con il vantaggio del 2-1 maturato all’andata: ai tedeschi basterà non perdere, mentre i lancieri olandesi hanno un solo risultato possibile per proseguire il cammino. Infine, al Parc Olympique Lyonnais, il Lione di Paulo Fonseca cercherà di difendere il 3-1 conquistato all’andata contro il FCSB per mettere al sicuro la qualificazione ai quarti.

Ottavi di ritorno Europa League, orari e programma completo

Ecco il programma completo con gli orari e la copertura televisiva di tutte le partite di ritorno degli ottavi di Europa League:

Athletic Bilbao-Roma ore 18:45 Sky Sport Uno, Sky Sport 252 Francoforte-Ajax ore 18:45 Sky Sport 254 Lazio-Plzen ore 18:45 Sky Sport 4K, Sky Sport 253 Olympiacos-Bodo/Glimt ore 18:45 Sky Sport 255 Lione-FCSB ore 21:00 Sky Sport 253 Manchester United-Real Sociedad ore 21:00 TV8, Sky Sport 255 Rangers-Fenerbahce ore 21:00 Sky Sport Max Tottenham-Alkmaar ore 21:00 Sky Sport 256

Europa League, dove vedere le gare in diretta tv e streaming

Tutte le partite degli ottavi di finale di Europa League saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, con la possibilità di seguirle anche tramite Diretta Gol. Gli incontri saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e NOW, previo abbonamento. Inoltre, un match internazionale verrà trasmesso in chiaro su TV8: questa volta tocca a Manchester United-Real Sociedad.

(abbonati qui a Now).