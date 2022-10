Europa League, Roma: due turni di squalifica in più a Zaniolo

21-10-2022 22:00

Arrivano brutte notizie in casa Roma. L’Uefa ha infatti deciso di punire in maniera ancora più grave Nicolò Zaniolo, che era stato espulso nella terza giornata della fase a gironi di Europa League contro il Real Betis all’Olimpico per un fallo di reazione a palla lontana. Al giocatore sono state infatti aggiunte altre due giornate di squalifica.

Zaniolo ne aveva già scontata una, nella gara di ritorno in casa degli spagnoli. Ma con questo provvedimento la sua fase a gironi di Europa League è di fatto già terminata. La Roma farà ora ricorso perché giudica sproporzionata la pena. Ottenere uno sconto dall’Uefa sembra però difficile.