Europa League, Roma-Sheriff 3-0: Mourinho traccia l'identikit del nuovo difensore e la favola Pisilli

La Roma travolge lo Sheriff nell'ultima partita della fase a gironi di Europa League, ma sarà costretta ad affrontare di nuovo il playoff. Mourinho: "Secondi per colpa nostra"

14-12-2023 21:27

La Roma asfalta 3-0 lo Sheriff ma deve accontentarsi del secondo posto nel Gruppo G di Europa League per via del poker dello Slavia Praga al Servette. I gialorossi dovranno nuovamente passare dai playoff e Mourinho mastica amaro per l’occasione sprecata. Lo Special One si emoziona nel raccontare la favola di Pisilli e parla anche di mercato.

Roma-Sheriff 3-0: giallorossi secondi. L’analisi di Mourinho

Inutile nasconderlo: la delusione per aver mancato il primo posto è tangibile. “Finiamo secondi per colpa nostra – ha dichiarato a Sky José Mourinho -. Paghiamo quell’unica partita orribile di Praga che ha deciso la situazione del gruppo. Ci tocca giocare due gare in più contro un club importante di Champions, mentre noi siamo una squadra che avrebbe bisogno di due partite in meno”. Sulle possibili avversarie: “Ci sono squadre ottime che arrivano in Europa League con motivazioni e responsabilità. Ma anche loro non saranno felici di incontrarci”.

Roma, in arrivo un difensore: Mourinho traccia l’identikit

Tiago Pinto ha annunciato l’arrivo di un difensore e Mourinho non può che esserne felice. “Per alcuni club è molto facile prendere un giocatore, per noi no” spiega Mourinho. Nomi non ne fa, lo Special One. Ma indica il tipo acquisto che sarà effettuato dalla società: “Non possiamo permetterci un giocatore fantastico di una squadra top, perché vincolati al fair play finanziario”.

Roma, Pisilli-gol: un sogno che si realizza. Le parole di Mourinho

Gol e lacrime: una favola, quella di Niccolò Pisilli. Il giovane talento della Primavera della Roma ha timbrato il cartellino al 93′. “Ho fatto esordire tanti giovani in carriera, ma qui è diverso. Perché questi ‘bambini’ sono tutti nati a Roma, venivano allo stadio Olimpico con il papà, con il nonno, e sognano di giocare in prima squadra – dice Mourinho -. Per Pisilli non è stato il debutto, ma il primo gol all’Olimpico, in quella che è una porta magica. Sono dovuto scappare per non piangere anche io”.

Belotti, il ritorno al gol e il rammarico per il secondo posto nel girone

Chiamato a sostituire Dybala, il Gallo non ha tradito trovando anche la rete del 2-0. “Noi attaccanti viviamo per il gol e quando riusciamo a segnare il nostro umore migliora” dice ai microfoni di Sky. Ma resta un pizzico di rammarico per non aver vinto un girone alla portata. “Avremmo voluto vincerlo, purtroppo non ci siamo riusciti anche per demerito nostro. Ma non ne faccio un dramma: anche l’anno scorso abbiamo disputato i playoff: ci faremo trovare pronti” assicura. Sull’obiettivo quarto posto in campionato: “Questa è una squadra che sta continuando a crescere e che migliora giorno dopo giorno. Il nostro obiettivo è portare sempre a casa i tre punti: da domenica in poi ci attendono sfide importanti”.