Europa League, Servette-Roma: info, formazioni e dove vederla in Tv e streaming

Scopri come e dove seguire Servette-Roma, sfida valevole per la 5a giornata della fase a gironi dell'Europa League: ecco info, orario e formazioni

Il programma della quinta giornata della fase a gironi di Europa League mette di fronte Servette e Roma, protagoniste allo “Stade de Genève” giovedì 30 novembre alle ore 21.00. A José Mourinho basta un pareggio per chiudere il discorso qualificazione e staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta. Entriamo nel dettaglio di tutte le info utili per vedere la partita in diretta Tv e streaming, senza dimenticare le probabili formazioni del match, con Paulo Dybala e Romelu Lukaku che potrebbero rifiatare.

Dove vedere Servette-Roma in diretta Tv e streaming

Servette-Roma sarà trasmessa in diretta Tv sui canali 204 e 253 di Sky, con pre gara dalle ore 20.00, e in chiaro su TV8, con tutti i contributi Sky e le voci dei protagonisti nel post partita. La gara, in scena in terra svizzera, sarà visibile live in streaming online su DAZN, che ha acquisito in co-esclusiva i diritti televisivi dell’Europa League e racconterà i 90 minuti che potrebbero regalare la qualificazione ai giallorossi di José Mourinho.

Servizio streaming attivo su NOW Tv e Sky Go, per tutti gli abbonati, mentre è gratuito sul portale TV8.it, nell’apposita sezione dedicata agli eventi in diretta, a partire dalle 21.00. Aggiornamenti in tempo reale anche sui canali social ufficiali di Servette e Roma, con marcatori, risultato e momenti salienti del match, tra grafiche, video e contenuti originali.

Partita: Servette-Roma

Servette-Roma Data: giovedì 30 novembre 2023

giovedì 30 novembre 2023 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: DAZN, Sky Sport, TV8

DAZN, Sky Sport, TV8 Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, tv8.it

Diretta radio: chi commenterà in tempo reale

Diretta radio delle partite delle italiane su Rai Radio Uno, con gli highlights dell’incontro disponibili sui canali YouTube di Sky e DAZN, poco dopo il fischio finale.

Le probabili formazioni

In attesa di recuperare Chris Smalling, José Mourinho si affiderà a gran parte dei titolarissimi, pur risparmiando Paulo Dybala. Al fianco di Romelu Lukaku, a cui potrebbe essere concesso un po’ di riposo nel secondo tempo, agirà il Gallo Belotti, con Karsdorp ed El Shaarawy sulle corsie esterne. In cabina di regia Leandro Paredes, con Cristante e Bove a completare il reparto. In difesa, il trio formato da Mancini, Llorente e Ndicka, a protezione di Svilar, portiere di coppa. Renato Sanches dovrebbe rientrare tra i convocati.

La Roma ha bisogno di un punto per passare il turno, almeno come seconda forza del girone, mentre il Servette ha l’ultima possibilità per riaprire i giochi, ma solo attraverso una vittoria. La formazione elvetica, che scenderà in campo con un solido 4-4-2, è ferma a quota 4 ed è lontana cinque lunghezze dai capitolini, che all’ultima giornata sfideranno il modesto Sheriff Tiraspol.

Ecco le probabili formazioni di Servette-Roma:

SERVETTE (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Kaloga; Bolla, Cognat, Diba, Kutesa; Guillemenot, Crivelli. All. René Weiler.

(4-4-2): Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Kaloga; Bolla, Cognat, Diba, Kutesa; Guillemenot, Crivelli. All. René Weiler. ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. All. José Mourinho

