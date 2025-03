Europa League, Viktoria Plzen-Lazio: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming e arbitro

Dopo aver dominato la fase compionato chiudendo al primo posto, la squadra di Baroni fa scalo in Repubblica Ceca per l'andata degli ottavi: out Zaccagni, c'è Pedro

Scocca l’ora della Lazio. I biancocelesti affrontano il Viktoria Plzen in Repubblica Ceca nel primo dei due atti degli ottavi di Europa League. Ed è un match che interessa tutte le italiane in chiave ranking.

Europa League, Viktoria Plzen-Lazio: quando si gioca

La Lazio fa scalo in Europa League in occasione dell’andata degli ottavi di finale contro il Viktoria Plzen. Le due squadre scenderanno in campo stasera, giovedì 6 marzo, con fischio d’inizio dell’incontro fissato alle 21:00. Fin qui eccellente il cammino delle aquile nella competizione continentale.

La squadra allenata da Marco Baroni, reduce dalla bella vittoria col Milan in campionato , ha infatti conquistato l’accesso diretto alla fase cruciale del torneo chiudendo addirittura in cima alla maxi-classifica con 19 punti in otto partite. Per i biancocelesti una sola sconfitta ininfluente nell’ultimo turno della fase campionato contro il Braga. Il Viktoria Plzen, sedicesimo, è invece approdato agli ottavi dopo aver vinto il playoff con gli ungheresi del Ferencvaros.

A che ora e dove vedere Viktoria Plzen-Lazio in diretta TV

Il match valevole per l’andata degli ottavi di Europa League tra Viktoria Plzen e Lazio è un’esclusiva Sky. Dunque, per non perdersi neppure un minuto della delicata sfida dei biancocelesti bisognerà sintonizzarsi sull’emittente satellitare stasera, a partire dalle 21:00. Nel dettaglio, il canale che manderà in onda la partita è Sky Sport 253.

Europa League, Viktoria Plzen-Lazio: dove vederla in streaming

Chi vorrà vedere la sfida tra la compagine ceca e quella di Baroni in streaming potrà collegarsi e seguire live la partita su NOW oppure ricorrere all’app Sky GO, disponibile per gli abbonati Sky su pc, smartphone e tablet.

Le probabili formazioni

Oltre ai calciatori esclusi dalla lista Uefa, Baroni non potrà contare su elementi importanti come Zaccagni, Dele Bashiru e Castellanos. La Lazio si dispone sul rettangolo verde con il 4-2-3-1, ecco gli uomini su cui potrebbe fare affidamento il tecnico delle aquile: tra i pali ci sarà Mandas, quindi pacchetto arretrato composto da Lazzari, Gigot, Romagnoli e Nuno Tavares. In mediana spazio a Guendouzi e Rovella, con Isaksen, Dia e Pedro sulla trequarti al servizio di Noslin.

Tra i padroni di casa va tenuto d’occhio il 24enne trequartista Sulc, che in stagione ha già segnato 12 gol, di cui tre in Europa, confezionando anche 11 assist.

Viktoria Plzen (3-4-1-2): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Durosinmi. Allenatore: Miroslav Koubek

Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Durosinmi. Allenatore: Miroslav Koubek Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. Allenatore: Marco Baroni

L’arbitro del match

L’arbitro dell’andata degli ottavi di Europa League tra Viktoria Plzen e Lazio è il lituano Donatas Rumšas. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Aleksandr Radiuš e Dovydas Sužiedėlis; Manfredas Lukjančukas il IV ufficiale.

Al Var il tedesco Benjamin Brand, che sarà assistito da Donatas Šimenas (Avar). Rumšas vanta un precedente fortunata con la Lazio nella Champions League 2023/2024: i bianconcesti, infatti, s’imposero 2-1 in casa del Celtic.