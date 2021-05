Europei, Luis Enrique Choc: Sergio Ramos non convocato

Luis Enrique ha stupito tutti: Sergio Ramos non è stato convocato per gli Europei. Per la Spagna presenti gli “italiani” Fabian Ruiz e Morata.

Portieri – Unai Simon, De Gea, R. Sanchez.

Difensori – Gayà, Jordi Alba, Pau Torres, Laporte, Eric Garcia, Diego Llorente, Azpilicueta, Marcos Llorente.

Centrocampisti – Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabian Ruiz.

Attaccanti – Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard, Ferran Torres, Adama Traoré, Sarabia.

OMNISPORT | 24-05-2021 12:48