Europei U21: l'olandese Lindhout dirige Francia-Italia

Giovedì sera l'esordio degli azzurrini di Nicolato in un match già molto complicato e determinante per il prosieguo del torneo

20-06-2023 15:14

L‘Italia Under 21 inizia giovedì il suo percorso agli Europei ed è subito big-match visto che gli azzurrini di Nicolato se la vedranno contro i pari età della Francia. Si gioca a Cluj, in Romania, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Per l’esordio della nostra Nazionale è stato designato un direttore di gara olandese, ossia Allard Lindhout. La partita è valida il gruppo D ed è già determinante per il prosieguo del torneo. Gli assistenti dell’arbitro saranno anche loro olandesi, ossia Rogier Honig e Patrick Inia. L’Italia parte con l’obiettivo di arrivare fino in fondo.