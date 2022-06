17-06-2022 17:39

La mancata presenza di due protagonisti del calcio del futuro anche nella Nazionale maggiore, come Gnonto e Scalvini, non ridimensiona del tutto le ambizioni degli azzurrini in questo Europeo U19 che ufficialmente prende il via il 18 giugno per concludersi il 1° luglio 2022.

Europei Under 19, dove si tengono

Com’è noto, ad ospitare la fase finale del Campionato Europeo sarà la Slovacchia, che partecipa di diritto a questa edizione dei torneo continentale

Secondo quanto stabilito dal sorteggio della fase finale, queste saranno le rappresentative che andranno a costituire i gruppi:

Gruppo A: Slovacchia (nazione ospitante), Romania, Italia, Francia

Gruppo B: Inghilterra, Israele, Serbia, Austria

Ai padroni di casa si uniscono le sette squadre che hanno superato il turno elite. Il sorteggio, effettuato giovedì 28 aprile presso la X-Bionic Sphere di Šamorín-Čilistov, ha suddiviso le squadre in due gironi da quattro.

Secondo il regolamento, le prime due di ciascun girone andranno in semifinale. Queste quattro squadre si qualificheranno alla Coppa del Mondo FIFA U20 2023 in Indonesia insieme alla vincitrice dello spareggio tra le terze dei due gironi, per completare i cinque posti a disposizione della UEFA.

La Federazione Slovacca (SFZ) ha ospitato EURO Under 21 nel 2000, EURO Under 17 nel 2013 e Women’s EURO U19 nel 2016. Il torneo torna dopo due edizioni cancellate a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19.

Il calendario completo del torneo

Ecco il calendario completo.

Fase a gironi:

Sabato 18 giugno

Gruppo A: Slovacchia – Francia (17:30, Trnava)

Gruppo A: Italia – Romania (20:00, Dunajská Streda)

Domenica 19 giugno

Gruppo B: Serbia – Israele (17:30, Žiar nad Hronom)

Gruppo B: Inghilterra – Austria (20:00, Banská Bystrica)

Martedì 21 giugno

Gruppo A: Slovacchia – Italia (17:30, Trnava)

Gruppo A: Romania – Francia (20:00, Dunajská Streda)

Mercoledì 22 giugno

Gruppo B: Israele – Austria (17:30, Žiar nad Hronom)

Gruppo B: Inghilterra – Serbia (20:00, Banská Bystrica)

Venerdì 24 giugno

Gruppo A: Romania – Slovacchia (17:30, Trnava)

Gruppo A: Francia – Italia (17:30, Dunajská Streda)

Sabato 25 giugno

Gruppo B: Austria – Serbia (20:00, Banská Bystrica)

Gruppo B: Israele – Inghilterra (20:00, Žiar nad Hronom)

Quali sono le nazioni partecipanti

Le Nazionali partecipanti a questa edizione, la prima dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria scatenata dal Covid, sono otto. Tra queste quattro ex vincitrici e due nazioni che non hanno mai superato la fase a gironi:

Slovacchia Romania Italia Francia Inghilterra Israele Serbia Austria

Gli stadi dove si giocheranno gli incontri in calendario

Gli impianti che ospiteranno le partite della competizione sono in totale cinque:

Trnava Stadium, Trnava (Gruppo A, semifinale, finale)

DAC Aréna, Dunajská Streda (Gruppo A, semifinale)

Banská Bystrica Stadium, Banská Bystrica (Gruppo B)

Žiar nad Hronom Stadium, Žiar nad Hronom (Gruppo B)

NTC Senec, Senec (spareggio mondiale)

Dove e quando si gioca la finale?

La finale di EURO Under 19 2022 si giocherà al Trnava Stadium, terreno di gioco dello Spartak Trnava, mercoledì 1 luglio alle 20:00 CET.

Cosa è successo l’ultima volta?

La Spagna ha battuto il Portogallo per 2-0 al Republican Stadium di Yerevan (Armenia) e ha vinto il suo ottavo titolo Under 19 (record nel 2019).

Nella squadra del torneo c’erano Ferrán Torres ed Eric García, che oggi militano nel Barcellona. Le edizioni del 2020 e del 2021 sono state annullate per la pandemia di Covid-19.

Albo d’oro degli Europei U19

8 Spagna (2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019) 3 Francia (2005, 2010, 2016) 2 Germania (2008, 2014) 1 Inghilterra (2017), Italia (2003), Portogallo (2018), Serbia (2013), Ucraina (2009)

Dove vedere in tv e streaming Europei U19

Gli Europei U19 possono essere seguiti in tv sulla Rai, precisamente su Rai Sport HD canale 57 del digitale terrestre dove possono essere seguiti in diretta e gratis i match che vedranno protagonisti gli azzurrini.

Per chi, invece, volesse seguire le partite dell’Italia in streaming, dovrà registrarsi sul sito RaiPlay e accedendo usufruire dei servizi in streaming destinati agli utenti registrati, oppure scaricare l’APP e procedere così dietro registrazione alla visione degli incontri.

Questi i match in palinsesto su Rai Sport:

Italia-Romania, 18 giugno ore 20:00 – RAI SPORT HD

Slovacchia-Italia, 21 giugno ore 17:30 – RAI SPORT HD

Francia-Italia, 24 giugno ore 20:00 – RAI SPORT HD

FAQ Dove si giocano gli Europei Under19? La nazione ospitante è la Slovacchia, che partecipa alla competizione con la propria rappresentativa e va a completare il quadro delle otto partecipanti.

