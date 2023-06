Europei Under 21: De Ketelaere e il Belgio beffati, l'Ucraina vince ancora

Seconda giornata della rassegna continentale: pareggio tra Portogallo e Olanda. L'Italia scende in campo domenica contro la Svizzera

24-06-2023 20:27

Gli Europei Under 21 entrano nella seconda giornata della fase a gironi: in campo sabato le squadre dei Gruppi A e B. Il Belgio di Charles De Ketelaere rinvia di nuovo l’appuntamento con la vittoria, facendosi rimontare dalla Georgia padrona di casa dal 2-0 al 2-2.

Pari anche tra Portogallo e Olanda, anche loro ancora a secco di successi, mentre nel Gruppo B l’Ucraina ottiene la sua seconda vittoria in due partite contro la Romania e ipoteca la qualificazione ai quarti di finale.



Europei Under 21: De Ketelaere e il Belgio gelati

Partita a due facce per il Belgio dei due milanisti Vranckx e De Ketelaere (entrambi in campo per tutti i 90′): i Diavoli Rossi sono protagonisti di un grande primo tempo e vanno in vantaggio di due reti con De Cuyper al 15′ e Ramazani al 38′. Anche De Ketelaere, schierato in un ruolo per lui atipico in mezzala, sfiora il gol prima dell’intervallo.

Nella ripresa però la musica cambia: la rete iniziale di Tsitaishvili, un lampo nel buio, dà fiducia alla Georgia. Nel finale Openda si divora il 3-1, e all’87’ Guliashvili trova la rete del pareggio che mantiene la Georgia al comando del Gruppo A con 4 punti.

Europei Under 21: Primi punti per Portogallo e Olanda. Esulta l’Ucraina

Nell’altra partita del Gruppo A impattano sull’1-1 Portogallo e Olanda: alla rete nel primo tempo di André Almeida risponde nella ripresa Brobbey su assist di Burger. Per entrambe le formazioni è il primo punto nella competizione.

Seconda vittoria consecutiva invece per l’Ucraina nel Gruppo B: grazie ad un’autorete di Dican all’89’ sulla conclusione di Bragaru, la squadra di Rotan piega la Romania padrona di casa e ipoteca i quarti di finale. Ancora panchina per Mudryk, rosso a Vanat nei minuti di recupero. In serata il girone si completa con Spagna-Croazia, mentre l’Italia scende in campo domenica contro la Svizzera alle 18 per il Gruppo C.

Europei Under 21, risultati e classifiche

Gruppo A

Georgia-Belgio 2-2

15′ De Cuyper (B), 38′ Ramazani (B), 52′ Tsitaishvili (G), 87′ Guliashvili (G)

Portogallo-Olanda 1-1

20′ Almeida (P), 78′ Brobbey (O)

Classifica: Georgia 4, Belgio e Olanda 2, Portogallo 1

Gruppo B

Romania-Ucraina 0-1

89′ aut. Dican (R)

Spagna-Croazia ore 20.45

Classifica: Ucraina 6, Spagna 3, Croazia e Romania 0