Europei Under 21, Italia pronta al debutto: Nicolato fissa l'obiettivo

Europei Under 21 al via per l'Italia, che al debutto affronta la Francia. Il Ct Nicolato illustra le ambizioni degli azzurrini. Al suo fianco Tonali, al centro di voci di mercato.

21-06-2023 17:59

Meno uno al debutto dell’Italia agli Europei Under 21. Azzurri chiamati alla sfida contro la Francia, manco a dirlo una delle favorite alla vittorie finale, in un girone che comprende anche un altro paio di brutti clienti, Svizzera e Norvegia. Il Ct azzurro, Paolo Nicolato, in conferenza stampa da Cluj, in Romania, toglie la maschera ai suoi. Non ci sono scuse, stavolta. Il gruppo è ricco di talento e qualità anche se – sottolinea il tecnico – ha avuto modo di prepararsi in ritardo a questo torneo, che vale anche come qualificazione olimpica al torneo calcistico di Parigi 2024.

Europei U21, Italia-Francia: le parole di Nicolato

“È da due anni che prepariamo E, negli ultimi due mesi abbiamo lavorato molto sugli avversari”, spiega Nicolato. “La Francia è una squadra che ha valori individuali di altissimo livello e un modo di giocare che varia dal 4-3-3 al 4-2-3-1, anche all’interno della stessa partita. Li conosciamo bene, sappiamo cosa ci aspetta. Nelle conferenze prepartita siamo tutti fortissimi, ma poi sono i fatti che contano. Per noi è la miglior maniera per conoscere le nostre reali possibilità contro una delle avversarie più forti di questa manifestazione”.

Il grido di dolore del Ct Under 21: preparazione in ritardo

Quindi il grido di dolore, una sorta di costante visto che ripete – più o meno – gli stessi segnali d’allarme lanciati da Carmine Nunziata in occasione del recente Mondiale Under 20 in Argentina: “Abbiamo qui i giocatori migliori che potevamo avere, anche se li abbiamo avuto tardi rispetto alla Francia, che ci ha lavorato sempre da almeno due anni, e anche rispetto a Svizzera e Norvegia, che hanno fatto un cammino di preparazione molto diverso dal nostro”, sottolinea Nicolato.

Europei Under 21, niente VAR e Goal Line Technology

La particolarità di questi Europei è che non ci saranno né VAR, né Goal Line Technology. E per Nicolato non è detto che sia un male. “Ci abitueremo a farne a meno – sorride – e speriamo non ci siano grandi difficoltà nella gestione degli episodi. Per una decisione del VAR sono uscito da un Mondiale in semifinale (accadde nel 2019 al Mondiale Under 20, col gol annullato a Scamacca contro l’Ucraina), forse è meglio che non ci sia…”.

Tonali, capitano dell’Italia Under 21: dribbling sul mercato

Presente in conferenza stampa pure Sandro Tonali, capitano degli azzurrini al centro di clamorose voci di mercato: è infatti nel mirino del Newcastle, pronto – a quanto pare – a offerte faraoniche per strapparlo al Milan. Da parte del regista rossonero nessun cenno alle voci, solo al torneo che sta per iniziare: “Non c’è voglia di rivincita, ma sappiamo che siamo un gruppo forte, abbiamo lavorato bene in questi giorni e vogliamo far bene. Ora bisogna solo scendere in campo e dare il meglio. Sfida con Kalulu? C’eravamo stuzzicati nelle ultime settimane nel club, ci sentiamo spesso perché siamo amici. Sarà la prima volta da avversari, spero di lasciargli un brutto ricordo”.