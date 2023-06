Nel gruppo D, invece, che gli Azzurrini seguono con massima intenzione, in programma Norvegia-Francia alle 20,45

25-06-2023 09:07

Non solo Svizzera-Italia nel cartello di domenica 25 giugno agli Europei Under 21 in Romania e Georgia. Si disputa la seconda giornata dei gruppi C e D. Per il “C”, fari sulle partite delle 18 Inghilterra-Israele (allo stadio Stadion Ramaz Shengelia di Kutaisi) e Repubblica Ceca-Germania (all’Adjarabet Arena di Batumi). Prima gara affidata al fischietto sloveno Rade Obrenovic, seconda al norvegese Espen Eskås. Un raggruppamento cominciato dal deludente 1-1 della Germania contro Israele e caratterizzata da ben due rigori falliti dalla compagine tedesca con Youssoufa Moukoko al 3′ di gioco e da Juessic Ngankam all’80’. In mezzo, il vantaggio israeliano targato Dor Turgeman al 20′ e il pareggio firmato sei minuti più tardi da Yann Aurel Bisseck, centrale difensivo classe 2000 rientrato al Colonia dai danesi dell’Aarhus e pronto a vestire la maglia dell’Inter proprio al termine dell’esperienza nel campionato di categoria. Tornando a Germania-Israele, i tedeschi non sono stati in grado di approfittare dell’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo degli avversari, materializzatasi per l’espulsione al 45′ (per doppia ammonizione) del terzino destro Eden Kartsev. Nessun problema per gli inglesi, vittoriosi 2-0 nel primo in contro contro la Repubblica Ceca grazie alle segnature del centrocampista dell’Aston Villa Jacob Ramsey e del trequartista dell’Arsenal Emile Smith Rowe.

Nel gruppo D, dopo Svizzera-Italia (fischio d’inizio alle 18 alla Cluj Arena sotto la direzione arbitrale dello svedese Mohammed Al-Hakim), la gara delle 20,45 (allo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca) sarà Norvegia-Francia, diretta dal lituano Donatas Rumšas.