Euro2024, le gare di oggi: dove vedere Spagna-Italia, Danimarca-Inghilterra e Slovenia-Serbia

Gli azzurri sono pronti a scendere in campo nel big match contro la Roja, Vlahovic avrà l'opportunità di rifarsi: il programma, diretta tv e streaming

Conclusa la prima giornata, l’Europeo incomincia ad entrare nel vivo con partita già decisive per il passaggio del turno. Prova del nove per l’Italia di Spalletti che potrà dimostrare la sua forza contro la Spagna. Seconda chance anche per la Serbia, una formazione con molto talento, ma rimasto inespresso.

Euro 2024, dove vedere le partite di oggi

La Serbia avrà subito l’occasione di rifarsi, dopo la partita opaca contro l’Inghilterra, con la Slovenia. Vlahovic e compagni dovranno fare risultato per cercare di puntare ancora al secondo posto o a un piazzamento tra le migliori terze. Ma lo stesso obiettivo è anche nella testa di Sesko, in una sfida tra punte che si preannuncia decisiva. La nazionale di Southgate può chiudere i giochi per il primo posto contro la Danimarca di Eriksen, autore del gol all’esordio in questo Europeo dopo il malore che lo ha colpito nella precedente edizione. Chiuderà la serata il big match tra la Spagna e l’Italia.

Slovenia-Serbia ore 15.00 (gruppo C) Sky Danimarca-Inghilterra ore 18.00 (gruppo C) Rai 2 e Sky Spagna-Italia ore 21.00 (gruppo B) Rai e Sky

Europeo, dove seguire le gare di venerdì 21 giugno

Le sfide dell’Europeo proseguiranno domani venerdì 21 giugno con la Slovacchia pronta a ripetersi dopo la grande vittoria contro il Belgio. Ma l’Ucraina non può sbagliare per continuare a sognare e dovrà mettere in campo tutta la qualità che non si è vista nella prima giornata contro la Romania. Alle 18 Polonia e Austria saranno faccia a faccia per cercare di conquistare punti importanti in ottica terzo posto, mentre alle 21.00 si sfideranno l’Olanda e la Francia, che molto probabilmente sarà orfana di Mbappè.

Slovacchia-Ucraina ore 15.00 (gruppo E) Sky Polonia-Austria ore 18.00 (gruppo D) Sky Olanda-Francia ore 21.00 (gruppo D) Rai 1 e Sky

Il programma dell’Europeo

Tutte e 51 le partite dell’Europeo si potranno vedere in diretta esclusiva su Sky e anche su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. 30 sfide saranno trasmesse anche dalla Rai e in streaming su Rai Play, in particolare tutte le partite dell’Italia e i match dai quarti di finale in poi. In alternativa al satellite, la manifestazione si potrà seguire anche su Now Tv.