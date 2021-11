F1, GP Brasile: a Bottas la Sprint Race, Ferrari terza con Sainz

13-11-2021 21:12

E’ Valtteri Bottas ad aggiudicarsi la Sprint Race del Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos. Il finlandese della Mercedes domani nella gara vera e propria partirà in pole position per la ventesima volta in carriera. Secondo posto per Max Verstappen con la Red Bull, terza e settima le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Clamorosa rimonta dal fondo della griglia fino al quinto posto per Lewis Hamilton che è arrivato a un passo dall’insidiare il quarto posto dell’altra Red Bull di Sergio Perez.

Sprint Race Brasile, Bottas scavalca Verstappen in partenza e mantiene il comando

Al via Bottas sorprende Verstappen che è partito male dalla pole e viene superato anche da Sainz, che invece si è avviato a cannone dal sesto posto, l’olandese va largo alla quarta curva quando lo spagnolo lo attacca e lo scavalca ma poi gli ripassa davanti nel corso del quarto giro.

Interlagos, incredibile rimonta di Hamilton

Hamilton invece, partito dal fondo della griglia anziché in pole per DRS irregolare, risale in un colpo solo sei posizioni nel primo giro, poi recupera fino all’undicesima, viene bloccato per qualche giro dalla McLaren di Ricciardo ma alla fine riesce a passarlo all’inizio del tredicesimo giro. Leclerc è quinto ma deve cedere la posizione a Norris che è alle spalle di Perez.

La rimonta di Hamilton continua perché passa nell’arco di poco tempo Vettel, Ocon e Gasly. Al ventesimo passaggio tocca a Leclerc cedere alla furia scatenata del sette volte campione del mondo che all’inizio dell’ultimo giro supera anche Norris ed è quinto, ma domani partirà decimo in griglia per aver sostituito il quinto motore termico stagionale.

La Ferrari guadagna un punto con uno strepitoso Sainz

Davanti Verstappen non attacca Bottas e quindi il leader del mondiale per la prima volta da quando c’è questo format non partirà in pole, ma guadagna comunque due punticini su Hamilton, mentre il finlandese ne conquista tre per la vittoria odierna e la pole di domani e uno va a uno strepitoso Sainz, che si è difeso all’ultimo dagli attacchi di Perez, ripreso anche da Hamilton ma il britannico non ha avuto il tempo per attaccarlo perché la gara ormai era finita.

