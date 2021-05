F1, duello in Ferrari: Sainz manda un messaggio a Leclerc

Carlos Sainz sabato a Portimao ha assaporato la prima “vittoria” sul compagno della Ferrari Charles Leclerc, arrivandogli davanti nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio del Portogallo nonostante guidi la monoposto di Maranello da molto meno tempo.

Il pilota spagnolo avvisa però che sarà molto dura ripetersi: “Solo perché ho battuto Charles nel sabato di Portimão non significa che lo farò in ogni qualifica d’ora in poi – sono le parole pronunciate in una conferenza stampa organizzata da Estrella Galicia -. Penso di essere ancora un passo indietro rispetto a dove vorrei essere, ma quella qualifica è stata un buon segno, è il risultato del duro lavoro che stiamo facendo”.

“Senza dubbio dobbiamo continuare in questo modo – aggiunge -. Per quanto riguarda Charles, non ho bisogno di dire nulla, avete visto tutti quanto è veloce. Sarà molto difficile arrivare davanti a Leclerc in qualsiasi gara e in qualsiasi pista”.

Sainz si è esprime anche sul duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: “La verità è che sono rimasto sorpreso da quanto facilmente Lewis abbia superato Max e Bottas. In Formula 1, per sorpassare come ha fatto lui, devi andare molto più veloce o fare qualcosa di speciale. Penso che sia a un livello altissimo con la sua Mercedes, che non è più veloce della Red Bull ora, per fare le gare che sta facendo. È incredibile la capacità che ha di andare così veloce in una gara, ha tutta la mia ammirazione e il mio rispetto”.

Poi il figlio d’arte difende il connazionale e idolo Fernando Alonso, criticato: “Sono incredulo di fronte alla rapidità con cui la gente arriva a delle conclusioni. Non credo che i fan si rendano conto di quanto sia difficile e competitiva la Formula 1 con il livello di piloti e di vetture attuale. Con così tanti piloti che hanno esperienza e si sono ambientati già da tempo nelle loro squadre, se sei lontano dalla Formula 1 anche solo per due anni è normale che finisci per pagare qualcosa in gara e al sabato. Come abbiamo già visto Fernando si mette alle spalle tutto, domenica ha fatto una grande gara”.

OMNISPORT | 05-05-2021 23:35