F1, Ferrari: Montezemolo vuota il sacco sul suo ritorno. Vettel detta le condizioni

Nelle ultime ore si sono accavallate le voci di un clamoroso ritorno in Formula 1 dell'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo che ha voluto fare chiarezza con una secca risposta. Intanto anche Vettel apre al rientro nel circus

18-07-2023 09:13

C’era una Ferrari che vinceva, che dominava, che trionfava. Prima della Mercedes di Hamilton e della Red Bull di Verstappen, in F1 dettava legge la rossa di Michael Schumacher. Al timone del Cavallino Rampante, oltre Jean Todt al muretto, c’era quel Luca Cordero di Montezemolo che entrato direttore sportivo ai tempi di Lauda aveva scalato le gerarchie e si era imposto come presidente e condottiero della riscossa rossa. Poi il divorzio nel 2014.

Ma negli ultimi giorni si è parlato tanto di un suo clamoroso ritorno di Montezemolo in Formula 1 ma, attenzione, non in Ferrari, bensì con un’altra scuderia, la Aston Martin. Ipotesi che ha subito fatto sobbalzare gli appassionati della rossa. Voci che hanno investito anche un altro ex Ferrari, Sebastian Vettel che però ha posto delle condizioni. Cerchiamo allora di fare chiarezza.

F1, clamoroso ritorno di Montezemolo: non Ferrari ma Aston Martin

Nelle ultime ore ha preso piede una voce nel mondo della Formula 1. Secondo cui Luca Cordero di Montezemolo avrebbe effettuato un corposo investimento, si parla di circa 4 milioni di dollari acquistando quote di una scuderia, l’Aston Martin. A supporto dei rumors il rapporto di amicizia, oltre che di affari, che lega l’ex presidente della Ferrari dei tempi d’oro di Michael Schumacher, al proprietario del team, Lawrence Stroll. Che ai tempi è stato un investitore del marchio di moda Tommy Hilfiger quando era partner della Ferrari.

Una notizia che ci stava essendo il mondo della F1 molto fluido dal punto di vista economico, dove soprattutto i team più piccoli sono sempre pronti ad abbracciare nuovi sponsor e nuovi capitali. Proprio il mese scorso infatti Alpine ha ricevuto una iniezione di liquidità grazie ad una cordata di cui fa parte anche RedBird Capital Partners, il fondo americano che fa capo a Gerry Cardinale proprietario del Milan.

Fonte: Ansa

F1, Montezemolo smentisce il ritorno: “Non c’è nulla”

La notizia era cominciata a circolare con sempre maggiore insistenza anche sul web. In Aston Martin, Montezemolo idealmente avrebbe ritrovato due ex Ferrari, Fernando Alonso e l’ex team principal del Cavallino Marco Mattiacci, attuale responsabile commerciale del marchio inglese. Ma a smentire la notizia stessa è stato il diretto interessato raggiunto da Fanpage.it. A diretta domanda riguardo il suo ingresso tra i soci di Lawrence Stroll Montezemolo ha risposto con un secco “Falso! Non ho nessuna azione o quota!” riporta il portale di informazione.

F1, Vettel pronto a tornare nel circus ma a delle condizioni

Per un ex Ferrari che smentisce categoricamente ogni possibile coinvolgimento, anche solo di natura economica in F1, un altro ex portacolori del Cavallino Rampante proprio in queste ore ha aperto ad un suo possibile rientro nel circus. Stiamo parlando del 4 volte campione del mondo, Sebastian Vettel.

Il pilota tedesco che si è ritirato lo scorso anno proprio dopo la fine dell’esperienza al volante dell’Aston Martin, a margine del Goodwood Festival of Speed, ai microfoni di TalkSport ha rivelato: “Sono andato al Gran Premio di Monaco, ho avuto un buon incontro con Stefano Domenicali. Sto parlando con la F1 e ho già qualche idea”.

Da tempo Vettel ha abbracciato le cause ambientaliste e si batte per un mondo più green sognando una F1 con meno impatto inquinante: “Molte persone partecipano ai Gran Premi. C’è molto di più oltre alla macchine, che le vedono tutti. Mi auguro che la Formula Uno vada nella direzione giusta: ho delle idee a tal proposito. Vedremo cosa ci porterà il futuro”.