F1, Ferrari vuole Norris e sfida Red Bull: spunta un pre-contratto, nuove voci su Leclerc in Mercedes

Dall'Inghilterra arrivano le "bombe" di mercato dell'esperto giornalista Saward secondo cui Ferrari e Norris avrebbero già un accordo ma ci sarebbe di mezzo la Red Bull e poi voci incontrollate su Sainz e Leclerc lontani da Maranello

14-07-2023 09:32

Il primo swap sulla griglia di partenza del Mondiale di F1 2023 potrebbe provocare un effetto domino. L’avvicendamento di Ricciardo sull’AlphaTauri al posto di De Vries è la miccia che ha innescato il mercato piloti per il prossimo anno e non solo.

Al centro delle trattative e dei rumors la situazione dei piloti Ferrari, Sainz e Leclerc in scadenza 2024, soprattutto lo spagnolo apparso un po’ nervoso nelle ultime due gare. Il nome che circola forte, dopo quello di Albon è Lando Norris che potrebbe essere al centro di una sfida di mercato tra Red Bull e Ferrari. Proviamo a fare un po’ di ordine e a vedere gli scenari al momento.

F1 mercato piloti, Ferrari vs Red Bull: piace Norris, l’indiscrezione

La settimana di pausa in F1 dopo il back to back faticoso tra Austria e Silverstone in attesa di tornare in pista la prossima settimana per il Gran Premio d’Ungheria, favorisce le voci di mercato piloti che inizia a riscaldarsi sotto il sole di luglio. Molto attive Ferrari e Red Bull. Maranello, si sa, ha tutta la line up in scadenza di contratto il prossimo anno; Milton Keynes, lo sanno anche i muri, non è completamente soddisfatta del rendimento di Sergio Perez e si sta guardando intorno.

A gettare benzina sul fuoco dei rumors ci ha pensato in queste ore il famoso giornalista britannico, esperto di Formula 1, Joe Saward che è noto, tra le altre cose, per le sue sparate sul mercato piloti, spesso verificatesi attendibili. Saward ha parlato apertamente di un pre contratto che avrebbero siglato la Ferrari e Lando Norris per portare il pilota inglese a Maranello dal 2025.

F1 mercato piloti: Ferrari su Norris o Albon, Mercedes su Leclerc

Le parole e le indiscrezioni sul mercato piloti di Saward disegnano di fatti una sorta di puzzle del mercato piloti. Non si sa quanto realizzabile ma non poi così lontano dalla realtà e riguarda un po’ tutti i piloti che gravitano nell’orbita Ferrari, Red Bull e Mercedes con sullo sfondo la McLaren che ha sotto contratto l’oggetto del contendere, Norris fino al 2025:

“Norris e Albon sono stati oggetto di voci molto diverse sul futuro durante il fine settimana, con entrambi menzionati in relazione alla Ferrari e alla Red Bull. Ci sono alcuni che credono che Lando possa già avere una sorta di pre-contratto con la Ferrari. Alcuni ipotizzano che Carlos Sainz andrà in Audi nel 2025, mentre altri pensano che Charles Leclerc impazzirà se rimarrà dov’è alla Ferrari e che alla Mercedes piacerebbe averlo con sé. Non sto dicendo che tutto questo sia vero, sto semplicemente sottolineando le chiacchiere” [fonte f1grandprix.motorionline.com]

Ferrari: non solo Norris, Albon è un’idea al posto di Sainz

Albon opzione Ferrari per il 2025. Il nome è cominciato a circolare nel paddock a Silverstone durante il week end del Gran Premio di Gran Bretagna Le sue buone prestazioni ne fanno aumentare le quotazioni. di Alexander Albon. Il pilota thailandese, con passaporto britannico, sta facendo grandi risultati con la Williams con cui ha centrato punti pesanti e ben tre qualificazioni consecutive in Q3. In Gran Bretagna Albon è arrivato proprio davanti alle rosse di Maranello all’ottavo posto.

F1, Ferrari: Sainz destino in Audi, Leclerc piace, si sa, in Mercedes

A inizio stagione si è parlato più volte di un interessamento della Mercedes nei confronti di Charles Leclerc per il dopo Hamilton. Lo stesso Toto Wolff non ha nascosto la sua ammirazione per il pilota monegasco che soprattutto dopo i primi risultati non esaltanti della SF-23 ha messo in dubbio, velatamente, la sua appartenenza in toto alla Ferrari volendo ambire a vincere un mondiale il prima possibile.

Sainz nervoso sembra essere sull’orlo di una crisi di nervi. Sia in Austria che a Silverston lo spagnolo è stato protagonista di polemiche velate o meno un po’ con tutti, con il muretto via radio lamentandosi di aver dovuto far passare Leclerc in qualifica; La questione rinnovo con la Ferrari non aiuta di certo considerando che lo spagnolo ha più volte sottolineato che vorrebbe chiarezza da Maranello sul suo futuro ricevendo in risposta un rimando sia da John Elkann che dal team principal Fredric Vasseur. Anche qui, come per Leclerc, l’ammirazione di Audi per Carlos è cosa risaputa.



F1, mercato Red Bull: Perez a rischio, Ricciardo alternativa a Norris

Un altro pilota che non sta vivendo felice in F1 è sicuramente Sergio Perez. Dopo la vittoria di Baku si era candidato per battagliare con il team mate Verstappen per il titolo. Dalla gara successiva ha infilato una serie di non qualificazioni al Q3 che ancora non si è esaurita e le rimonte in gara servono a poco o a nulla se non ad aumentare il contagiri dei sorpassi “facili” agevolati dalla superiorità della Red Bull.

La decisione dei vertici Red Bull, di Marko in particolare, di lasciare a piedi De Vries e sostituirlo con Daniel Ricciardo in Alpha Tauri ha due letture simultanee. Da una parte conferma ancora una volta la linea dura di Red Bull sui piloti come confermano negli anni i vari avvicendamenti tra Faenza e Milton Keynes: da Gasly ad Albon passando per Kvyat “bruciati” da Red Bull e transitati da AlphaTauri, all’epoca Toro Rosso, e poi bocciati, unici a emergere i campionissimi Vettel e Verstappen.

Se davvero la Ferrari avesse “bloccato” Norris, Red Bull avrebbe già in casa la soluzione per il dopo Sergio Perez. Vale a dire proprio quel Daniel Ricciardo che dalla settimana prossima dovrà togliersi un po’ di ruggine nel team satellite AlphaTauri e che il prossimo anno potrebbe tornare buono rappresentando in definitiva il compagno ideale di Verstappen per portare punti al team.