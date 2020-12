F1, GP Abu Dhabi: la diretta-live

GIRO 5! Hamilton, anche per una condizione fisica non ottimale post-covid, sembra in leggera sofferenza: il suo distacco da Verstappen è già quasi 6 secondi.14:22

GIRO 2! Non è cambiato nulla tra i primi 8. Vettel ha invece superato Leclerc per la 12esima posizione.14:16

Grande curiosità ovviamente attorno a Lewis Hamilton, dopo l'ottima prova di George Russell (oggi 16° al via) in Bahrein e le voci attorno al proprio futuro e sulla sua reale importanza nei successi della Mercedes. Il sette volte campione del mondo vorrà rispedire al mittente le critiche e chiudere in bellezza un anno che lo ha visto diventare record-man di sempre di pole e vittorie in F1.13:30

Per la prima volta dal 2013 sul circuito di Yas Marina, non sarà una Freccia d'Argento a scattare dalla prima posizione. Super Max Verstappen ha infatti ottenuto ieri la sua prima pole stagionale, la quarta in carriera, con il crono di 1:35:246. Secondo ad appena 25 millesimi troviamo Valtteri Bottas. Terzo Lewis Hamilton, a 86 millesimi da Verstappen, al suo ritorno dopo aver saltato il secondo GP di Sakhir per via del covid.11:42

PRE GARA

L’ultimo atto del mondiale 2020 si svolge, come di consueto, ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina. Lewis Hamilton è tornato in pista dopo essere guarito dal Covid-19, con George Russell rispedito alla guida della Williams, mentre Romain Grosjean ha dovuto dare nuovamente forfait, con la conferma di Pietro Fittipaldi in Haas.

Le qualifiche hanno visto Max Verstappen mettersi davanti a tutti; per l’olandese si tratta della prima pole position della stagione. A seguire Bottas e Hamilton, con le ottime McLaren di Norris e Sainz a piazzarsi poco lontano. Confermano le buone qualifiche di settimana scorsa entrambe le Alpha Tauri, Kvyat settimo e Gasly decimo. Fatica per le Renault, tutte e due fuori dalla top 10, così come Sebastian Vettel, alla sua ultima gara come pilota della Ferrari. Difficoltà anche per Sergio Perez e Charles Leclerc.

Griglia di partenza

Max Verstappen Valtteri Bottas Lewis Hamilton Lando Norris Alex Albon Carlos Sainz Daniil Kvyat Lance Stroll Charles Leclerc Pierre Gasly Esteban Ocon Daniel Ricciardo Sebastian Vettel Antonio Giovinazzi Sergio Perez Kimi Raikkonen Kevin Magnussen George Russell Pietro Fittipaldi Nicholas Latifi

Albo d’oro e statistiche

E’ Lewis Hamilton a detenere il record di vittorie e pole position sul circuito di Yas Marina (5 successi e 5 pole). Lo stesso pilota inglese ha fatto registrare il giro più veloce in gara nel 2019 con la sua Mercedes (1’39″283).

Fonte: Ansa