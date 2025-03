F1 Cina: Leclerc sull'incidente assolve Hamilton. Lewis striglia la Ferrari: "Errori da non ripetere". Vasseur perplesso

Grande delusione per Charles Leclerc dopo un GP di Cina dove "la vittoria era alla portata". Il pilota Ferrari parla del contatto con Hamilton, Vasseur non si spiega la gara del britannico. Anche Antonelli è deluso

Il GP di Cina non è stato un disastro per le Ferrari come Melbourne, ma il bilancio non può essere ovviamente positivo, soprattutto alla luce di com’era andato il resto del fine settimana a Shanghai. Charles Leclerc ha chiuso quinto, Lewis Hamilton sesto, con tanto di contatto tra i due a inizio gara e che ha contribuito a suo modo ad un risultato non proprio ottimale.

Il contatto di gara tra Leclerc e Hamilton e le sue conseguenze

Subito dopo il semaforo i due piloti si sono lanciati all’assalto di Max Verstappen, con il monegasco che ha leggermente impattato il compagno di squadra e riportando perciò dei danni all’ala anteriore. Non ingenti, fortunatamente, ma tali da pregiudicare le prestazioni aerodinamiche della sua SF-25 (all’incirca tra i 20 e i 30 punti di carico, ad essere precisi).

Risultato: tra le monoposto Ferrari e le McLaren, pur con un Lando Norris in difficoltà con la sua MCL39 (meno rispetto ad Oscar Piastri, vincitore davanti al compagno di squadra), corrono circa 23 secondi.

Un abisso, con le rosse dietro anche a Mercedes e ad una Red Bull la cui RB21 non è certo la più competitiva del lotto partenti di questa stagione, ma che giova di un’ottima strategia da parte della squadra (riferendoci a Verstappen: Liam Lawson è ormai l’anello debole. Sacrificabile tra l’altro, visto che si vocifera che possa cedere il sedile a Yuki Tsunoda già dalla prossima gara a Suzuka).

La delusione di Leclerc. “Ma Hamilton non ha colpe”

Leclerc ovviamente si è detto deluso nelle interviste post gara rilasciate a Sky Sport, anche perché sul finale si è fatto beffare da Verstappen perdendo il quarto posto. E sui postumi dell’incidente al via ha dichiarato “Trenta punti di carico sono davvero tanti”.

Quindi ha aggiunto: “Credo che oggi la vittoria fosse alla nostra portata, il nostro passo era davvero buono, ma quello che è successo al via non è colpa di nessuno: non avevo intenzione di sorpassare, ma non immaginavo che Lewis chiudesse. Non è colpa sua ovviamente, lui aveva tutto il diritto di fare quella manovra e io ero nell’angolo morto. Per fortuna non è stata la fine della nostra gara”.

E ancora: “Poi abbiamo avuto un buon passo, gestendo al meglio la gomma, ma la Mercedes fuori da curva 12 era velocissima e impossibile da sorpassare. […] Con il danno avuto è stato difficile fare meglio di così”.

Hamilton senza lo stesso passo di Leclerc accusa le modifiche alla SF-25

Rispetto a Leclerc, Hamilton ha effettuato un secondo pit stop in gara, mentre il monegasco ha dovuto gestire per circa 37 giri delle gomme hard che poi non lo hanno aiutato a difendere la posizione dall’assalto di Verstappen (oltre alla situazione poco piacevole con le componenti dell’ala, ovviamente).

Il britannico è stato oggetto degli ordini di scuderia, con il muretto che gli ha imposto di lasciare il posto a Leclerc al giro 21 non avendo il suo stesso passo. Una gara insomma che ha ridimensionato il fine settimana dell’ex Mercedes reduce dal suo primo successo in rosso alla Sprint Race. Una rondine che non ha fatto primavera.

“La vettura era molto buona nello Sprint – ha dichiarato Hamilton – ma poi le modifiche apportate hanno peggiorato le prestazioni in qualifica e in gara. Poi qui si perde molto nelle soste ai box, ed è stato difficile tenere il passo degli altri. Abbiamo ancora molto da imparare”.

Il pilota si riferisce non solo all’altezza da terra cambiata, ma anche a “molte altre modifiche apportate ma che ci hanno fatto fare un passo indietro, e che Charles aveva provato nei test in Bahrain a differenza di me. Non dobbiamo ripetere l’errore”.

Vassuer: “Leclerc non poteva fare di più. Gara di Hamilton difficile da spiegare”

Chiosa di questo fine settimana opaco per le Ferrari affidata al team principal Frédéric Vasseur, che sempre a Sky Sport ha commentato in siffatta maniera: “Charles non poteva fare di più visto il danno avuto, e avremmo sicuramente ottenuto di più senza quell’imprevisto. La gara di Lewis è più difficile da spiegare soprattutto dopo l’ottimo passo nella Sprint”.

Poi ha affermato: “Sulle due soste decise per Hamilton, ci è sembrata la scelta più sicura in quel momento della gara considerato il degrado delle sue gomme. Nessuno aveva usato le hard durante il fine settimana e siamo andati tutti alla cieca. Il rialzo della vettura a pieno carico di benzina ci è costato in gara? Si tratta alla fine di millimetri, ed è una cosa che fanno tutti”.

Antonelli in difficoltà. Ma paradossalmente è nominato pilota del giorno

Chiudiamo con una parentesi dedicata all’unico italiano in gara quest’anno in F1, ovvero Andrea Kimi Antonelli. Tra lui e il compagno di squadra George Russell, terzo quest’oggi, c’è un certo divario importante come Shanghai ha messo in luce. Per capirci, tra i due corrono poco più di 40 secondi.

Tuttavia il bolognese paga anche dei problemi al fondo della sua W16, come ha riconosciuto a Sky Sport parlando di “qualcosa di strano” sin dalla partenza, faticando “col posteriore” e affrontando un certo sovrasterzo (“Mentre nella Sprint ho avuto problemi con l’anteriore”). A gara finita è stato poi informato del danno, e a quanto pare dopo il contatto tra Leclerc e Hamilton un detrito è finito sotto il fondo della sua Mercedes, complicandogli ulteriormente la vita.

Antonelli, in ogni caso, pur essendo nominato pilota dal giorno dagli spettatori e appassionati da casa (per motivi imperscrutabili, ma è una piccola consolazione), non si è detto soddisfatto soprattutto alla luce della buona qualifica di ieri. Ma ha assicurato di lavorare assieme al team per migliorarsi in vista del GP del Giappone.