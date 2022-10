F1, GP del Messico: tutti gli orari e dove vederlo in TV e streaming su Sky e TV8

28-10-2022 08:33

Nel week-end si corre il Gran Premio del Messico, 20esima e terz’ultima prova del Mondiale di F1. Ancora una volta, tutti a caccia della Red Bull di Max Verstappen, già vincitore di ben 13 GP in stagione e estremamente tranquillo dopo essersi laureato, per il secondo anno consecutivo, Campione del Mondo.

F1, GP del Messico: Ferrari e Mercedes cercano l’impresa

La Formula 1 è di scena a Città del Messico, precisamente sul circuito Hermanos Rodriguez. Dopo i fuochi d’artificio ad Austin, Max Verstappen va a caccia della sua 14a vittoria stagionale. L’olandese è il favorito anche se Red Bull è concentrata anche sull’esito della telenovela Budget Cup (programmata una conferenza stampa). Tanta attesa per Ferrari e Mercedes.

Charles Leclerc, reduce dalla grande rimonta al Gran Premio delle Americhe, festeggia il GP numero 100 della sua carriera e spera in un grande risultato. Carlos Sainz, dopo essere uscito al primo giro ad Austin, sogna un finale diverso.

Spera nel successo soprattutto Lewis Hamilton che, da quando è sbarcato in F1 (2007), ha sempre vinto almeno un GP: “Non so se potrà succedere, devo lavorare per essere al meglio e per vincere servirà anche un po’ di fortuna contro una Red Bull che è davvero troppo forte”.

F1, Gran Premio Messico, le caratteristiche del circuito

Inaugurato nel lontano 1962, è rientrato nel calendario della F1 nel 2015, il circuito del Gran Premio del Messico è stato molto rinnovato rispetto all’originale. In totale, misura 4.304 metri (71 giri complessivi) e si trova ad oltre 2000 metri oltre il livello del mare. Le tre curve più impegnative sono la N.1, la N.4 e la N.12.

Lo scorso anno, il successo è andato a Max Verstappen su Red Bull. La Formula 1 ha appena reso noto l’accordo per il rinnovo con il Gran Premio del Messico fino al 2025.

F1, GP del Messico: gli orari e dove vedere la gara

Gli orari sono tutti in tarda serata per quanto riguarda il Gran Premio del Messico. Si parte il venerdì con le Libere 1 alle 20 e le Libere 2 alle 23, il sabato Libere 3 alle 19 e Qualifiche alle 22. La gara è in programma domenica alle 21. Tutto in diretta su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Now Tv e Sky Go. Il Gran Premio delle Americhe sarà in differita, in chiaro, su Tv 8.

Orari Sky

Venerdì 28 ottobre

Libere 1 ore 20.00

Libere 2 ore 23.00

Sabato 29 ottobre

Libere 3 ore 19.00

Qualifiche ore 22.o0

Domenica 23 ottobre

Gara ore 21.00

Orari Tv 8

Sabato 29 ottobre

Qualifiche ore 23.30 (differita)

Domenica 30 ottobre

Gara ore 22.00 (differita)