F1, GP Las Vegas, l'entusiasmo di Leclerc: "Mi sono divertito tantissimo". Vasseur ammette: "Vicini a battere Red Bull"

19-11-2023 10:10

La Ferrari non ha tirato i remi in barca nella volata conclusiva del mondiale 2023 di F1. Al penultimo appuntamento, il controverso e chiacchierato GP di Las Vegas, soffre durante il fine settimana (citofonare Carlos Sainz), lotta contro regolamenti applicati in maniera sin troppo zelante e kafkiana, ma si prende sul campo la doppietta in prima fila e alla fine una onorevole piazza d’onore con Charles Leclerc.

GP Las Vegas, il podio a suon di sorpassi di Leclerc dietro a Verstappen

Dopo una gara all’arma bianca in quel del circuito cittadino della città del peccato, il monegasco non sbanca al tavolo da gioco ma esce a testa davvero alta dal duello di un inscalfibile Max Verstappen, vincitore del penultimo appuntamento del campionato (e a quota 53 trionfi in carriera, eguagliando Sebastian Vettel). La tanto vituperata Las Vegas ha regalato spettacolo anche in pista, non solo fuori negli eventi collaterali del weekend.

Leclerc in particolare, partito dalla pole, nell’ultimo giro è uscito dalla trincea con la baionetta e ha superato Sergio Perez, alle spalle del leader Verstappen e finito poi terzo. Una impresa che ha portato in dote a Ferrari preziosi punti nella classifica costruttori, dove si ritrova con un distacco di soli 4 punti da Mercedes e da un pregiato secondo posto dietro Red Bull (e anche grazie al contestuale sesto posto ottenuto da Sainz).

Leclerc: “Che gara! Avevamo il passo per superare Verstappen”

“Che gara!”, ha esclamato il monegasco una volta terminato il suo lavoro. Nelle dichiarazioni ex post ha confermato le sensazioni della vigilia riguardo il Las Vegas Strip Circuit, da lui lodato già nell’approccio al simulatore. E ha ammesso di essersi “divertito tantissimo”, pur essendo “dispiaciuto” di averne ricavato il secondo posto e nulla più:

"In fin dei conti era la miglior posizione possibile che potevamo ottenere – ha spiegato Leclerc. – La partenza è stata complicata perché Max penso abbia perso del grip all'interno, buttandomi all'esterno. Tuttavia abbiamo avuto il passo per superarlo, e nel complesso siamo stati forti. Abbiamo avuto sfortuna con la Safety Car, non siamo rientrati e non avevo idea neppure di cosa avevano fatto gli altri. Perciò ho mantenuto la posizione in pista, ma con gomme più vecchie è stato difficile [al team radio Leclerc aveva fatto notare di avere le gomme freddissime, ndr]. Ma sono soddisfatto di un secondo posto ottenuto dopo tanto lottare".

Infine il pilota ha concluso:

“Mi sono divertito molto. Anche se il fine settimana non è partito al meglio, sono felicissimo di come è andata a finire. Questo è uno sport incredibile e penso che non potesse essere una gara migliore per la prima volta qui a Las Vegas. Qui si respira una energia incredibile. Ho dato tutto, e credo che tutti si siano divertiti tantissimo. A me è piaciuta molto, mi auguro in futuro possano esserci altre gare così”.

Sainz mastica amaro: “Potevamo lottare per la vittoria”

Parola quindi a Sainz, virtualmente in prima fila accanto a Leclerc nella griglia di partenza, ma sanzionato dai commissari di gara con una retrocessione di dieci posizioni per la sostituzione della batteria della sua monoposto dopo l’improvvido impatto contro un tombino durante le libere (con sommo e giustificato sdegno da parte di tutti):

“È stata una gara molto difficile visto che sono partito da metà gruppo e con le gomme fredde. Perciò non abbiamo avuto il grip giusto, ma comunque ce l’abbiamo fatta in rimonta praticamente dall’ultimo posto [alludendo all’errore nell’avvio di gara, che lo ha fatto precipitare al ventesimo posto, ndr]. Però non sono soddisfatto, visto che potevamo lottare per la vittoria. In ogni caso abbiamo guadagnato 8 punti importanti per la scuderia. Ora è tutto aperto, ad Abu Dhabi voglio battere le Mercedes”.

Vasseur: “Miglior Ferrari della stagione? Siamo in un buon momento”

Chiudiamo quindi con l’analisi di Frédéric Vasseur. Il team principal ai media ha argomentato:

“Ritengo che Leclerc abbia fatto una gara eccezionale con i suoi tre sorpassi alla Red Bull: non è una cosa così frequente. È vero, il nostro obiettivo era il primo posto, ma la gara è stata comunque bellissima. Bene anche Sainz nonostante l’errore nella prima curva che lo ha portato al ventesimo posto, ma siamo stati anche sfortunati con la Safety Car e le sue tempistiche”.

Alla domanda se quella che abbiamo visto fosse la miglior Ferrari della stagione, l’ingegnere ha aggiunto:

“A Singapore abbiamo fatto una grande gara, ma in quel caso ci sono stati errori da parti di Red Bull. Oggi invece abbiamo lottato sino all’ultima curva. Peccato per la Safey Car intervenuta proprio mentre Carlos stava portando le gomme in temperatura. In ogni caso questo è un buon momento sia per i piloti che per la squadra. Charles e Carlos stanno facendo un lavoro fantastico, e penso che potremmo raggiungere e superare Mercedes”.

“È stata la miglior gara della stagione”

Infine, Vasseur ha concluso:

“La pista è stata eccezionale, anche se al muretto non hai mai il quadro completo della gara. Abbiamo assistito ad un bello spettacolo, con tanti sorpassi e molti cambi in testa. Sì, è stata una delle migliori gare della stagione. Non siamo stati lontani dal battere le Red Bull, ma anche oggi hanno avuto quel qualcosa in più rispetto a noi. Stanno dominando, sicuramente, ma non siamo poi così lontani dal batterli”.

