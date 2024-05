F1, Gp Monaco: info, dove vedere il Gran Premio di Montecarlo in tv e in streaming

Ottava tappa del Mondiale di F1 2024: il Circus torna in pista per l'affascinante e iconico appuntamento del Gp di Monaco a Montecarlo. Ferrari a caccia dell'acuto, dove vedere prove, qualifiche e gara in diretta tv

Dopo l’emozionante Gran Premio di Imola, primo back to back per il Mondiale di Formula 1 che torna subito in pista sull’iconico circuito cittadino di Montecarlo. Considerato uno degli eventi più attesi dagli appassionati dei motori, il Gran Premio di Monaco quest’anno si preannuncia molto combattuto soprattutto alla luce del risultato di Imola dove in tre piloti sono arrivati in 7 secondi: Verstappen, Norris e Leclerc. Andiamo quindi a vedere gli orari e tutte le info per non perdere nemmeno un giro del Gp di Monaco in tv e in streaming, in diretta e in chiaro.

GP Monaco F1: lotta serrata Ferrari, Red Bull e McLaren

Aria nuova, finalmente combattiva nel Mondiale di F1. Nonostante la vittoria di Verstappen a Imola, c’è molta più competizione di inizio stagione. Da una parte Lando Norris sta sfruttando al meglio gli aggiornamenti della sua McLaren, avvicinandosi notevolmente alle prestazioni di Max. dopo la vittoria a Miami e il 2° posto di Imola incollato nel finale alla Red Bull del campione del mondo.

Cresce l’attesa anche per le Ferrari che a Imola non è arrivata distante dalle prime due monoposto. Specialmente Charles Leclerc, desideroso di regalare emozioni al pubblico di casa e ai tifosi del Cavallino Rampante andando a caccia del gradino più alto del podio che in casa Ferrari manca dal 2017 anche per sfatare una maledizione in casa sua che non lo ha visto mai salire sul podio. Altre novità sulla SF-24 che si è presentata già a Imola rinnovata con gli aggiornamenti aerodinamici.

Il circuito e i precedenti

Il circuito di Montecarlo, lungo 3.337 metri e composto da 19 curve, di cui 12 a destra e 7 a sinistra, è considerato uno degli appuntamenti più prestigiori e iconici del calendario di Formula 1. Un mix di storia, sfida tecnica e paesaggio mozzafiato rendono questo weekend unico. Da Saint Devote all’Anthony Noghes, passando per punti celebri come il Casino, l’Hotel de Paris Montecarlo, il Bureau de Tabac e la Chicane delle Piscine, il circuito monegasco è tra i più rinomati del mondo delle corse. Il Gran Premio prevede 78 giri, per una distanza totale di 260,286 km.

Fonte: Ansa

Il record di vittorie sul tracciato di Monaco appartiene ad Ayrton Senna, con 6 successi, mentre la casa costruttrice che vanta più vittoire è la McLaren con 15 successi. Nel Gran Premio di Monaco dello scorso Mondiale, Max Verstappen ha conquistato il gradino più alto del podio con la RedBull, seguito da Fernando Alonso su Aston Martin ed Esteban Ocon su Alpine. Sesto posto per Charles Leclerc e ottavo per Carlos Sainz. Il miglior tempo su questo tracciato è stato stabilito da Lewis Hamilton nel 2021, che fermò il cronometro su 1’12″909.

F1, GP Monaco: dove vederlo in diretta tv e streaming

Il weekend del Gran Premio di Monaco andrà in scena da venerdì 24 maggio, con la disputa delle FP1 e FP2, e proseguirà sabato 26 con le FP3 e le qualifiche. Domenica 27 sarà il momento della gara, con partenza fissata alle 15. Lo spettacolo del Circus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Sarà possibile seguire le qualifiche e la gara in differita e in maniera gratuita su TV8.

Il programma completo

Venerdì 24 maggio

Prove libere 1 ore 13:30

Prove libere 2 ore 17

Sabato 25 maggio

Prove libere 3 ore 12:30

Qualifiche ore 16

Domenica 26 maggio