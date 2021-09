F1, il Gran Premio di Olanda diretta live

GIRO 54: Hamilton è ad un secondo e quattro da Verstappen. Il pilota olandese sta per essere raggiunto dal campione iridato in carica.16:11

GIRO 40: Verstappen si ferma ai box per il secondo cambio gomme. Il pilota olandese rientra in pista davanti a Hamilton.15:54

GIRO 39: Sosta ai box per Hamilton. Il pilota inglese si ferma per la seconda nel tentativo di provare il sorpasso ai danni di Verstappen che dovrà prossimamente effettuare il cambio gomme.15:53

GIRO 35: Prima sosta ai box per Leclerc. Il ferrarista rientra in pista alle spalle della monoposto Alpha Tauri guidata da Pierre Gasly. Intanto, la direzione gara ha inflitto 5 secondi di penalità a Russell per aver superato il limite di velocità in pit lane.15:48

GIRO 25: Sosta ai box per Gasly. Il pilota francese rientra in gara alle spalle di Alonso e dei due ferraristi Leclerc e Sainz.15:37

GIRO 22: Sosta ai box anche per Verstappen. Il giovane pilota olandese rientra in pista dietro a Bottas.15:33

GIRO 21: Sosta ai box per Hamilton. Il pilota inglese della Mercedes monta le gomme gialle e rientra in pista alle spalle di Verstappen.15:30

GIRO 17: Verstappen e Hamilton hanno lo stesso ritmo in pista. Il pilota inglese non riesce a recuperare lo svantaggio.15:26

GIRO 11: Verstappen continua a rimanere saldamente in testa. Dietro, Vettel si è fermato ai box rientrando in gara al diciannovesimo posto.15:19

GIRO 9: Perez rientra ai box per il cambio gomme. Il pilota messicano della Red Bull rientra in pista penultimo davanti a Schumacher. Davanti, tutto invariato.15:15

GIRO 8: Per ora non sono avvenuti grandi sorpassi. I piloti pensano a mantenere un buon ritmo e non consumare troppo le gomme.15:14

GIRO 5: Sempre congelate le prime posizioni. Dietro, Schumacher si è fermato ai box per un problema tecnico e rientrato in ultima posizione in pista dietro Perez e Latifi.15:10

GIRO 1: Scatta in testa Max Verstappen, le altre posizioni sono confermate in uscita dalla prima curva.15:04

PRE GARA

Una marea orange che aspetta solo di esplodere per il suo “profeta in patria”. Questo è il Gran Premio di Olanda di Formula 1 che scatterà alle 15 sulla rinnovata e ritrovata pista di Zandvoort. In pole, neanche a dirlo, c’è l’idolo di casa, Max Verstappen con la Red Bull che ha tenuto alle spalle il rivale al titolo, Lewis Hamilton su Mercedes. In seconda fila partiranno l’altra Mercedes di Bottas e l’Alpha Tauri di Gasly.

Terza fila per le Ferrari con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz jr. Grande protagonista in qualifica, si spera anche in gara, Antonio Giovinazzi 7° con la Alfa Romeo. A completare la top ten le due Alpine di Ocon e Alonso e la McLaren di Ricciardo.

Gp Olanda F1: griglia di partenza

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

4 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

TERZA FILA

5 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

6 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

QUARTA FILA

7 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

8 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

QUINTA FILA

9 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

10 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

SESTA FILA

11 George Russell (Ing/Williams)

12. Lance Stroll (Can/Aston Martin)

SETTIMA FILA

13 Lando Norris (Ing/McLaren)

14 Nicholas Latifi (Can/Williams)* parte dalla pita lane per cambio PU

OTTAVA FILA

15 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

16 Sergio Perez (Mes/Red Bull)* parte dalla pita lane per cambio PU

NONA FILA

17 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

18 Robert Kubica (Pol/Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19 Mick Schumacher (Ger/Haas)

20 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

Fonte: Ansa