F1, Gp Qatar: Leclerc e Russell lanciano sfida Ferrari-Mercedes. Questione Andretti infiamma la vigilia

Alla viglia del week end del Gran Premio del Qatar col match point per Verstappen, sono due questione a infiammare la F1: la lotta Ferrari vs Mercedes per il 2° posto nei costruttori e il possibile ingresso di Andretti come 11° team

05-10-2023 19:32

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Losail per il Gran Premio del Qatar. Questione campione del mondo pura formalità con Max Verstappen a cui bastano 3 punti già sabato nella Sprint Race per vincere il suo terzo titolo consecutivo, meritatissimo dopo un dominio lungo una stagione. E senza mercato piloti di fatto chiuso per il 2024 con la conferma in toto di tutto la griglia 2023, si parla d’altro nel media day.

Da una parte la lotta per il secondo posto nel Mondiale costruttori tra Mercedes e Ferrari, dall’altra la notizia della settimana con l’accoglimento da parte della FIA della domanda del Team Andretti di entrare in F1 come 11° scuderia. Notizia che ha già cominciato a creare le prime tensioni nel paddock con tanti contrari specie a rinunciare a una fetta di diritti tv e ricavi.

F1, GP Qatar: Leclerc lancia la sfida alla Mercedes

Una sfida tra “battuti”, i primi tra i perdenti, ma che comunque è una lotta d’onore e che vede girare qualche quattrino in più, mai roba banale. E’ la corsa per il 2° posto nel Mondiale costruttori ad animare la vigilia del week end in casa Ferrari e Mercedes. Maranello è in risalita forte dopo la doppietta minore di Monza, la vittoria di Sainz a Singapore e altri punti rosicchiati a Suzuka. Charles Leclerc è convinto che Losail possa agevolare la fase di sorpasso:

“I valori tra le squadre che lottano per il secondo posto della classifica – ha continuato Leclerc – sono molto serrati e la posizione di partenza può fare una grande differenza. Nelle ultime gare, al di là delle tipologie di pista, siamo sempre stati competitivi con i nostri diretti avversari e faremo di tutto per continuare questo trend, forti della maggiore consapevolezza che abbiamo acquisito con il pacchetto vettura a nostra disposizione”.”

Il Gran Premio del Qatar segna il ritorno della Sprint Race format che Leclerc, pungolato nelle ultime ore da Ralf Scumacher, ha sempre gradito:

“Non è un segreto che mi piaccia questo tipo di weekend, perché ogni giorno si scende in pista per qualcosa di importante, dalla qualifica del venerdì, alla giornata del sabato dedicata alla corsa breve, fino al Gran Premio della domenica. Detto questo, non credo che aver fatto sempre bene nei weekend con questo formato significhi automaticamente essere competitivi anche qui. Dovremo come al solito lavorare sodo, massimizzare il lavoro nell’unica ora di prove libere a disposizione e poi dare tutto fin dalla qualifica di domani sera”.

GP Qatar, qui Mercedes: Russell pronto a battere le Ferrari

Dall’altra parte la Mercedes è pronta a dare battaglia per difendere i 24 punti di vantaggio sulla Ferrari. Pronto alla lotta è George Russell: “Sarà una sfida, dobbiamo lottare con la Ferrari per il secondo posto nel Costruttori. Saremo vicini fino a fine stagione. Tanti errori da parte mia, avremmo già dovuto chiudere la partita ma abbiamo buone opportunità per partire al meglio nella prossima stagione”

Fuori dai giochi, perchè svegliatasi tardi dopo un inizio di stagione disastroso, è la McLaren che però sulla carta visti gli ultimi risultati, specie in Giappone, pare essere la vera seconda forza in pista del Mondiale, Oscar Piastri che a Suzuka è salito per la prima volta sul podio in F1 promette battaglia: “Abbiamo ancora fame, vogliamo ottenere altri podi, la pista di Losail sembra somigliare abbastanza a Suzuka quindi speriamo di fare lo stesso bene”.

F1 “fredda” all’ingresso di Andretti: da Alonso a Russell passando per Stroll

Ovviamente l’argomento principale di discussione nel paddock di Losail è la possibile new entry del Team Andretti nel Mondiale di F1 dal 2025/2026. Dopo il via libera della FIA, toccherà alla FOM, l’associazione dei team esistenti dare parere favorevole. Cosa che sembra le scuderie siano restie a fare per non perdere una fetta importante dei proventi dai diritti tv e non solo.

“Penso che la F1, in questo momento, sia un business in fermento, questa categoria non è mai stata in una situazione migliore – ha dichiarato Lawrence Stroll proprietario di Aston Martin – Sono fermamente convinto che stia funzionando molto bene con 10 squadre in questo momento, e credo che dovrebbe rimanere tutto intatto”.

Dopo Toto Wolff e Stefano Domenicali, ceo di Liberty Media, anche Helmut Marko gran consulente di Red Bull si dice contrario ad Andretti: “Un undicesimo team significa che non solo ogni squadra deve regalare più soldi, ma anche che il valore di ogni singola squadra diminuisce, Certo, nessuno lo vuole”.

Per quanto riguardi i piloti, tutti ci sono andati coi piedi di piombo, per Fernando Alonso: “Mi piace l’organizzazione del team Andretti, ma non sono io a dover fare le scelte e appoggerò la posizione di Aston Martin”. Sulla stessa linea George Russell: “Vogliamo vedere una competizione di qualità. Non sono né favorevole né contrario, ma se entrerà un nuovo team dovrà portare qualità. Sono certo che la FIA farà la scelta giusta”.