F1, GP Sakhir: la diretta-live

Il circuito del Bahrain "Sakhir" é lungo 3.543 metri, molto rapido, una pista con poche curve e molti rettilinei: 87 i giri che si disputeranno in questa gara notturna, che avrá come orario di partenza el 18.10.17:56

PRE GARA

Secondo appuntamento in Bahrain per la Formula 1, che correrà su una configurazione diversa del circuito del Sakhir, molto più corta rispetto al solito. 11 curve per un totale di 3543 metri rendono questo tracciato tra i più corti del mondiale, facendo registrare tempi medi sotto al minuto. Grandi novità anche per quanto riguarda i piloti: la positività al Covid di Lewis Hamilton ha permesso a George Russell di affiancare Valtteri Bottas come pilota di una Mercedes, mentre Jack Aitken ha preso il posto del giovane inglese in Williams. Cambio anche in Haas, dove Pietro Fittipaldi ha preso il posto di Romain Grosjean, protagonista del terribile incidente di settimana scorsa.

Data l’assenza di Hamilton, è Bottas a mettersi davanti a tutti in qualifica, con Russell a classificarsi secondo a pochi millesimi dal compagno. Seguono Verstappen e Leclerc, autori di una buona qualifica. Ottimo sesto posto di Daniil Kvyat, che batte così il suo compagno Pierre Gasly, solo nono. In difficoltà l’altra Ferrari con Vettel e l’altra Red Bull con Albon, tutte e due fuori dalla top 10.

Griglia di partenza

Valtteri Bottas George Russell Max Verstappen Charles Leclerc Sergio Perez Daniil Kvyat Daniel Ricciardo Carlos Sainz Pierre Gasly Lance Stroll Esteban Ocon Alex Albon Sebastian Vettel Antonio Giovinazzi Lando Norris Kevin Magnussen Nicholas Latifi Jack Aitken Kimi Raikkonen Pietro Fittipaldi

Albo d’oro e statistiche

E’ la prima volta che in Bahrein si corre in questa configurazione, di conseguenza Valtteri Bottas è il primo e unico pilota ad aver fatto registrare la pole position sul tracciato (in 53″377).

Fonte: Ansa