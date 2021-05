F1, Gp Spagna: i favoriti oltre il duopolio Verstappen-Hamilton

Continua nel segno della penisola iberica il Mondiale di Formula 1. Back to back dal Portimao a Barcellona nel giro di una settimana per il circus che domenica correrà il Gran Premio di Spagna, quarta prova del campionato mondiale 2021. Sarà ancora una volta un duello rusticano tra Max Verstappen e Lewis Hamilton che rinnoveranno la loro sfida iridata. Agli altri resta poco o nulla, un posto sul podio, quello a cui aspira come una vittoria la Ferrari di Leclerc e Sainz chiamati ad uno sforzo ulteriore dopo le difficoltà in Portogallo.

Verstappen vs Hamilton, capitolo quarto in Spagna

Lewis Hamilton conduce 2-1 nei confronti diretti con Max Verstappen ed ovviamente è in testa al Mondiale con piccolo allungo dopo il successo a Portimao di settimana scorsa che ha risposto per tempo alla vittoria dell’olandese volante a Imola. Il Mondiale sarà affare loro, questo era prevedibile, ed è stato messo in chiaro sin da queste prime gare. Da capire se Lewis si esalterà come fa quando ha un vero duellante o se Max farà quel salto di qualità definitivo, con lui anche la Red Bull, per contrastare lo strapotere del binomio con Mercedes del campione del mondo evidenziatosi in Portogallo. Gli esperti di Libero Gioco riflettono nei pronostici quello che il campionato ha fin qui fatto vedere: la vittoria di Hamilton è data a 2,00 mentre quella di Verstappen a 2,50.

Gp Spagna, Bottas in bilico cerca riscatto

Figlio di un dio minore con la macchina migliore. Non è stata facile la settimana di Valtteri Bottas. A Portimao, lui finlandese si è sciolto come neve al sole. Dopo la pole al sabato e la buona partenza, davanti nei primi giri, è stato surclassato da Hamilton e da Verstappen, in pista prima che nelle strategie. Il suo terzo posto ha avuto il sapore di una cocente sconfitta tanto che in settimana si è vociferato di una possibile sostituzione a stagione in corso di Bottas con George Russell che verosimilmente prenderà il suo posto l’anno prossimo. Lui ha mandato a quel paese i rumors ma è forse il suo momento peggiore da quando è in Mercedes e non gode di grande fiducia, guida però una Mercedes e questo gli vale una quota di 6,50 da parte di Libero Gioco. Sarà una gara di verifiche anche per Sergio Perez, competitivo sì ma lontano tanto dal suo team mate Verstappen. La sua vittoria è data a 10, podio obiettivo minimo.

La Ferrari in cerca di un acuto a Barcellona

Per la prima volta dopo le due gare iniziali, a Portimao il bicchiere della Ferrari è sembrato abbondantemente mezzo vuoto invece che mezzo pieno come in Bahrein e Imola. Le difficoltà delle gomme hanno reso vani gli sforzi di Leclerc e Sainz, e se il monegasco ha portato a casa un onorevole sesto posto, lo spagnolo è naufragato fuori dalla zona punti rimanendo quasi sulle carcasse dei pneumatici. Il meteo previsto per Barcellona dovrebbe concedere addirittura una pausa al caldo, anzi con possibilità di qualche scroscio, ed allora la SF21 potrebbe tornare competitiva.

Bisognerà però fare i conti anche questo week end con la McLaren al momento terza forza del campionato con un Lando Norris scatenato vera alternativa al duopolio Mercedes-Red Bull. Se le Ferrari hanno quote astronomiche dagli esperti di Libero Gioco: 30,00 Leclerc e 50,00 Sainz, l’inglesino appare interessante con la stessa quota del monegasco ma più effetive chance di un colpo di mano in caso di carambola o autoscontro là davanti. Atteso all’ennesima prova d’appello anche Ricciardo, quotato a 75,00, ancora lontano parente del vero Daniel, nella nuova dimensione McLaren.

SPORTEVAI | 07-05-2021 08:00