F1 Gp Stiria, favoriti: cercasi Ferrari nel duello Hamilton-Verstappen

Altro giro, altra corsa. Corre veloce il Mondiale di F1 pronto al back to back. Dopo la Francia c’è l’Austria nel menù del campionato che vedrà rinnovarsi il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen con la Formula 1 nel Gran Premio di Stiria. Per l’inglese l’occasione per rispondere dopo essere stato battuto dall’olandese a Le Castellet. Ci si attende una pronta riscossa anche dalle Ferrari di Leclerc e Sainz mentre sarà caccia al terzo incomodo tra Perez e Bottas per salire sul gradino più basso del podio, eventualmente approfittare, al pari di McLaren, Alpine e Aston Martin, di buone chance per fare una gran gara. Vediamo chi sono i favoriti sulla pista dello Spielberg.

Gp Stiria, Hamilton e Verstappen: chi vince?

Il Gran Premio di Francia di Formula 1 è andato in archivio con un importante segnale dato al Mondiale da Max Verstappen e la Red Bull che hanno portato a Le Castellet un successo su tutti i fronti contro la Mercedes e Lewis Hamilton che si è ritrovato due volte davanti e per due volte non è riuscito a tenere la prima posizione, surclassato sia sul passo che nella strategia. Segno importante che la Red Bull va forte, fortissimo, e la Mercedes non è più l’unica in grado di sfruttare al meglio le gomme. In Stiria riuscirà il campione in carica a rifarsi prontamente? Gli esperti di Libero Gioco non fanno differenze in questa gara e danno Hamilton favorito alla pari di Verstappen con la quota di 2,25.

In Austria la Ferrari cerca se stessa

Troppo brutta per essere vera. La Ferrari vista al Gran Premio di Francia non era nemmeno lontana parente di quella che ha regalato due pole con Leclerc a Monaco e Baku e un podio con Sainz nel principato. Al di là della velocità e dei difetti cronici della SF21, comunque uno step e più avanti rispetto allo scorso anno, il problema atavico delle rosse restano le gomme e le alte temperature. Si è sciolta la rossa di Maranello a Le Castellet, si spera che in Stiria ci sia un po’ di aria fresca che possa rivitalizzare Leclerc e Sainz. Detto questo, la vittoria di Leclerc è data a 20,00, meno fiducia dagli esperti di Libero Gioco a Sainz quotato a 25,00. Meglio piazzato di loro è Lando Norris della McLaren, dato a 15,00.

Bottas e Perez: lotta per il terzo incomodo in Stiria

Le loro prestazioni potrebbero fare da ago della bilancia nella lotta per il titolo, sia quello costruttori tra Mercedes e Red Bull, ma anche quello piloti. Domenica scorsa così come Verstappen ha sverniciato Hamilton al penultimo giro, la stessa cosa aveva fatto un paio di tornate prima Sergio Perez nei confronti di Valtteri Bottas portandogli via il podio e suscitando le ire del finlandese per la scelta della strategia a uno sosta del muretto tedesco. Anche qui gli esperti di Libero Gioco sono salomonici e assegnano uguale quota a entrambe le seconde guire: 7,50. Tra gli altri da notare Gasly a 30,00 come Ricciardo, Vettel e Alonso in grande risalita a 50,00.

SPORTEVAI | 25-06-2021 07:30