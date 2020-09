F1, GP Mugello: la diretta-live

Giro 27: Ricciardo rientra ai box per il pit stop rientrando in pista in ottava posizione.16:24

Giro 22: Leclerc va ai box per il pit stop e rientra in ultima posizione alle spalle di Grosjean. Hamilton conserva sempre un secondo e mezzo su Bottas.16:17

Giro 4: La safety car rimane in pista in attesa che la pista venga pulita dai detriti.15:22

Giro 1: Scatta in testa Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton. Ottima partenza di Charles Leclerc che è terzo. Nelle retrovie, Verstappen, partito malissimo, finisce nella ghiaia dopo essere stato tamponato da Raikkonen. Safety car in pista.15:17

Nelle qualifiche di sabato, pole position a Lewis Hamilton della Mercedes che scatterà davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. In seconda fila si piazzano le Red Bull di Max Verstappen ed Alexander Albon mentre in terza fila troviamo la Ferrari di Charles Leclerc e la Racing Point di Lance Stroll.14:51

PRE GARA

La Ferrari celebra il 1000° Gran Premio in Formula 1 sul circuito del Mugello, che aveva ospitato nel 2007 i festeggiamenti del titolo mondiale ottenuto da Kimi Raikkonen proprio sulla rossa. L’inedito Gran Premio di Toscana arriva dopo un pazzo weekend a Monza, dove il leader del mondiale Hamilton è rimasto fuori dal podio per la seconda volta in stagione, permettendo a Pierre Gasly di prendersi la gloria.

Le distanze in classifica però sono rimaste invariate, e le qualifiche sono state teatro di alcune sorprese; Pierre Gasly, vincitore a Monza, è stato eliminato in Q1, mentre Lando Norris non è riuscito a varcare la soglia della Q2. Quinta posizione per Leclerc, che sfrutta un testacoda di Esteban Ocon in Q3 per issarsi nella top cinque. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas in prima fila, davanti alle Red Bull di Verstappen e Albon.

Griglia di partenza

Lewis Hamilton Valtteri Bottas Max Verstappen Alex Albon Charles Leclerc Lance Stroll Sergio Perez Daniel Ricciardo Carlos Sainz Esteban Ocon Lando Norris Daniil Kvyat Kimi Raikkonen Sebastian Vettel Romain Grosjean Pierre Gasly Antonio Giovinazzi George Russell Nicholas Latifi Kevin Magnussen

Albo d’oro

Questa è la prima edizione in assoluto del GP di Toscana sul circuito del Mugello. Lewis Hamilton è il primo pilota a conquistare una pole position su questo circuito.

Fonte: Ansa