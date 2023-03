F1 in Arabia Saudita: Verstappen sempre al comando, Ferrari indecifrabile

Il campione del mondo in testa alla classifica dei tempi in entrambe le libere del venerdì. Bene ancora Alonso e Perez. Più giù le Rosse con Leclerc nono e Sainz decimo.

17-03-2023 19:55

Il favorito numero uno è sempre lui. I problemi di salute degli scorsi giorni non gli hanno dato tanto fastidio, visto che Max Verstappen ha voluto chiudere al comando entrambe le sessioni di prove libere del venerdì del Gran Premio d’Arabia Saudita, secondo round del Mondiale 2023 di Formula 1. Un segnale importante a tutti gli avversari, ma i giochi sembrano non essere affatto chiusi in vista di qualifiche e gara.

F1 GP Arabia Saudita: Verstappen davanti, poi Alonso e Perez

Il miglior riferimento cronometrico della giornata è di certo dell’olandese della Red Bull in 1:29.603. Tra i primi tre ci sono sempre loro, come in Bahrain e come nella prima sessione: Fernando Alonso e Sergio Perez. Secondo lo spagnolo dell’Aston Martin a due decimi e terzo il messicano con l’altra Red Bull a tre decimi. Si sono però avvicinati anche gli altri.

Nella simulazione di qualifica molto bene le Alpine con Esteban Ocon quarto e Pierre Gasly sesto. In mezzo la Mercedes di George Russell, di gran lunga meglio rispetto al compagno di squadra Lewis Hamilton, che ha chiuso soltanto undicesimo. Bene Lance Stroll, settimo con l’Aston Martin, e Nico Hulkenberg, che ha raggiunto la top-ten con la Haas: ottavo.

F1 GP Arabia Saudita: timidi segnali Ferrari da Leclerc e Sainz

Resta ancora difficile da capire la situazione in casa Ferrari. La simulazione di qualifica non è stata il massimo, dato il nono tempo di Charles Leclerc a sette decimi da Verstappen e il decimo di Carlos Sainz a quasi un secondo dal miglior crono. Tempi sul giro secco non proprio al livello dei migliori del gruppo, specie Red Bull e Aston Martin.

Però c’è stato qualche segnale incoraggiante nell’ultima mezz’ora del venerdì nella simulazione del passo gara con carico di benzina. Sainz si è mostrato molto veloce, Leclerc un po’ meno e bisogna anche ricordare che avrà 10 posizioni di penalità in griglia di partenza. Sabato di nuovo in pista per capire qualcosa in più: alle 14:30 per le libere e alle 18 per le qualifiche.

F1 GP Arabia Saudita, i tempi delle Seconde Prove Libere

1 Verstappen (Red Bull) 1:29.603

2 Alonso (Aston Martin) 1:29.811

3 Perez (Red Bull) 1:29.902

4 Ocon (Alpine) 1:30.039

5 Russell (Mercedes) 1:30.070

6 Gasly (Alpine) 1:30.100

7 Stroll (Aston Martin) 1:30.110

8 Hulkenberg (Haas) 1:30.181

9 Leclerc (Ferrari) 1:30.341

10 Sainz (Ferrari) 1:30.592

11 Hamilton (Mercedes) 1:30.599

12 Norris (McLaren) 1:30.721

13 Tsunoda (Alpha Tauri) 1:30.776

14 Albon (Williams) 1:30.810

15 Magnussen (Haas) 1:30.820

16 Zhou (Alfa Romeo) 1:30.837

17 De Vries (Alpha Tauri) 1:30.921

18 Sargeant (Williams) 1:30.959

19 Piastri (McLaren) 1:30.964

20 Bottas (Alfa Romeo) 1:31.052