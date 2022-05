F1, la diretta del GP di Monaco sul circuito di Monte Carlo. LIVE

GIRO 30. Proseguono le operazioni di pulizia della pista e di riparazione delle barriere danneggiate dalla Haas di Schumacher. Intanto non sono arrivate decisioni ufficiali per quanto riguarda le infrazioni di Verstappen e Perez in uscita dai box.16:56

GIRO 28. Nessuna conseguenza per Schumacher che esce illeso dopo l'impatto violentissimo contro le barriere. Intanto viene fatta scendere in pista la safety car per permettere ai commissari di ripulire al meglio la pista.16:51

GIRO 27. Botto tremendo per Mick Schumacher all'uscita delle Piscine. Haas spezzata in due e virtual safety car immediata.16:49

GIRO 25. Sia Verstappen che Perez hanno toccato la linea gialla in uscita dai box e sono sotto investigazione. Altro possibile colpo di scena in arrivo.16:46

GIRO 20. Leclerc rientra in terza posizione a 11 secondi da Perez con la stessa mescola del messicano. Intanto Sainz continua a tirare dritto per arrivare a poter montare le gomme da asciutto e risparmiare una sosta.16:38

GIRO 19. Leclerc viene fermato per montare le intermedie in contemporanea a Verstappen. Sainz rimane fuori per cercare di arrivare a montare direttamente le slick.16:37

GIRO 16. Hamilton si ferma per montare le intermedie e rientra in nona posizione davanti a Bottas, Magnussen e Gasly.16:32

GIRO 13. Gasly, il primo ad azzardare le gomme intermedie, è 13esimo dopo aver perso tantissimo tempo alle spalle di Zhou. Il rischio principale nell'anticipo della sosta è questo: avere gomme più performanti ma non poterle sfruttare al massimo dopo il rientro in pista dietro a vetture più lente.16:28

GIRO 12. Ancora nessuna mossa tra i big per quanto riguarda le gomme, tutti aspettano per fare la prima mossa.16:26

GIRO 11. Altro giro veloce di Leclerc che ha ormai cinque secondi su Sainz, oltre sei su Perez e sette su Verstappen. Scatenato come sette giorni fa in Spagna il monegasco che, però, spera sicuramente in un esito differente.16:25

GIRO 6. Nessun cambiamento nella top ten per questo momento. Anche Schumacher si è fermato per montare le intermedie provando a pescare il jolly di giornata.16:16

GIRO 5. Hamilton e altri piloti iniziano a chiedere via radio quando sarà possibile montare le intermedie. La pista si sta asciugando molto velocemente e le previsioni non danno pioggia per i prossimi 20-25 minuti.16:15

GIRO 4. Gasly si è fermato subito per montare le intermedie e sta viaggiando a un ritmo nettamente migliore rispetto agli altri piloti. Davanti invece nessun sorpasso e tutti molti attenti a non toccare le barriere in questi primi giri con gomme fredde e pista bagnatissima.16:13

Ha smesso di piovere ma il cielo sopra il Principato continua a essere coperto. Tutte le vetture sono in pitlane coperte da dei gazebo. Non ci sono comunicazioni ufficiali su un'eventuale orario di partenza.15:29

Si continua dietro safety car per un secondo giro di formazione. Nel frattempo ha ricominciato a piovere copiosamente, quasi sicuramente si continuerà così fino a un miglioramento delle condizioni. Poi, salvo sorprese, ci sarà il via ufficiale ma con partenza lanciata e non da fermo.15:20

Arriva la comunicazione ufficiale: il giro di ricognizione è previsto per le 15.16 dietro Safety Car. Nel frattempo è arrivato l'ulteriore scroscio di pioggia che era previsto in precedenza.15:07

Pasticcio della Direzione Gara: partendo dietro Safety Car, tutte le vetture sono obbligate a utilizzare gomme da bagnato estremo ma i vari team non avrebbero il tempo per montare questo tipo di pneumatici. E' quindi in arrivo un ulteriore slittamento della procedura di partenza.15:06

Partenza rinviata ufficialmente alle 15.09. Il giro di formazione sarà dietro Safety Car ma, molto probabilmente, ne verranno effettuati almeno un paio per garantire la massima sicurezza in partenza.15:02

Prima fila tutta rossa nel Principato con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz Jr. Il monegasco scatta dal palo per la quinta volta in stagione e la 14esima in carriera, eguagliando Max Verstappen, oggi quarto dietro anche a Sergio Perez, in questa statistica. Terza fila tutta britannica con Norris e Russell, poi Alonso, Hamilton, Vettel e Ocon completano la top ten.14:31

PRE GARA

La Formula 1 torna in pista col Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale 2022. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (110 pt.) Charles Leclerc (104 pt.) Sergio Perez (85 pt.) George Rusell (74 pt.) Carlos Sainz Jr. (65 pt.)

A partire davanti a tutti sarà ancora una volta la Ferrari di Charles Leclerc, alla quarta pole position della stagione, la terza consecutiva, 14° in carriera. Per il team di Maranello seconda doppietta della stagione in qualifica: al fianco di Leclerc, in prima fila partirà infatti l’altra Rossa, quella di Carlos Sainz, in una qualifica dal finale convulso con il clamoroso incidente subito dalla Red Bull di Sergio Perez proprio nell’ultimo giro lanciato colpito successivamente proprio da Sainz. Il messicano comunque partirà 3° in seconda fila davanti al compagno Max Verstappen “solo” 4°.

Nelle altre tre file della top ten spazio per le due Mercedes, con Russell sesto e Hamilton solo ottavo, per le due Alpine (Alonso 7° e Ocon 10°) e per la McLaren di Norris e la Aston Martin di Vettel. Ancora deludente l’altra McLaren di Ricciardo, così come l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Il GP del Principato di Monaco si corre sul circuito di Montecarlo. Sono previsti 79 giri. Semaforo spento alle 15.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati ottenuti in qualifica:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Sergio Perez (Red Bull)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Lando Norris (McLaren)

6. George Russell (Mercedes)

7. Fernando Alonso (Alpine)

8. Lewis Hamilton (Mercedes)

9. Sebastian Vettel (Aston Martin)

10. Esteban Ocon (Alpine)

11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Daniel Ricciardo (McLaren)

15. Mick Schumacher (Haas)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Pierre Gasly (AlphaTauri)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Nicholas Latifi (Williams)

20. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

