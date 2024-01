F1 Mondiale 2024: guida alle nuove regole, dal numero di power unit ai test con l'incognita Sprint Race

Il 2 marzo col Gran Premio del Baharain parte il Mondiale di F1 del 2024. Vediamo quali regolamenti sono cambiati, in materia di power unit, test privati, multe e ricorsi mentre è sempre in discussione il nuovo formato delle Sprint Race

Il conto alla rovescia prosegue spedito. Passano i giorni ed è sempre più vicino l’inizio della nuova stagione di Formula 1. Manca un mese e il Mondiale di F1 2024 sarà alle porte. Col mese di febbraio ci saranno le presentazioni delle monoposto, addirittura la Ferrari in questi giorni si sta “allenando” in una tre giorni di test a Barcellona.

Poi sarà la volta dei primi e unici test ufficiali in Baharain dove il 2 marzo si correrà il primo Gp dell’anno. E allora cominciamo ad entrare dentro la “season 2024” dando uno sguardo ai regolamenti per questa stagione specialmente riguardo il numero di power unit a disposizione, il CapEx con l’incognita relativa ancora al formato definito delle Sprint Race.

Mondiale F1 2024, nuove regole: power unit da 4 a 3

L’anno scorso, ai team è stato consentito di utilizzare quattro power unit durante l’intera stagione, sarebbe a dire motori a combustione interna (ICE), unità motogeneratrice – termica (MGU-H), unità motogeneratrice – cinetica (MGU-K) e turbocompressore (TC), prima di prendere una penalità in griglia.

Tali limiti aumentati erano in vigore solo per il 2023, tuttavia, quest’anno vede un ritorno a tre power unit ciascuno tra ICE, MGU-H, MGU-K e TC. Gli altri due componenti – l’elettronica di controllo (CE) e l’accumulatore di energia (ES) – rimangono invariati a due ciascuno per pilota per l’intera stagione.

F1, filming day passano da 100 a 200 km

Questa novità era stata già annunciata e riguarda soprattutto questo mese che ci separa dall’inizio ufficiale della stagione con i test e poi la prima gara in Baharain. I test privati per eventi promozionali, detti comunemente filming day in cui le scuderie fanno girare le monoposto per fare filmati e quant’altro per gli sponsor, in passato, erano limitati a 100 km di chilometraggio totale – 20 giri di un circuito di 5 km – ma dal 2024 i team possono ora percorrere il doppio di questa distanza nell’ambito di ogni giornata, ma solo per un evento al giorno, quindi stiamo parlando di 200 km a disposizione.

Nuovi regolamenti: test con monoposto di due anni fa non modificate

Da un po’ di anni a questa parte ai team è consentito di effettuare dei test privati TPC (Testing of Previous Car), per allenamento o per i giovani piloti dei vari programmi “academy” purchè le monoposto siano “vecchie” di due anni o più. La regola resta ma siccome da quest’anno si potranno usare anche le monoposto del 2022 che hanno il concept di base dei nuovi regolamenti tecnici entra vigore un’ulteriore regola.

Tutti i componenti devono essere stati eseguiti almeno una volta in una sessione di test ufficiali o in un fine settimana di gara per poter poi essere ammessi su un vettura precedente. Questo per impedire ai team di testare oggetti durante una corsa TPC che poi potrebbero farsi strada sull’auto attuale.

F1 2024, aumentato il CapEx per migliorare le strutture a 4 team

I team possono ora spendere di più nell’arco di un periodo di quattro anni in spese in conto capitale (CapEX), al fine di aggiornare le proprie strutture. Quello che era un limite di 45 milioni di dollari (35 milioni di sterline, 41 milioni di euro) per i quattro anni consecutivi è stato aumentato a 65 milioni di dollari (51 milioni di sterline, 60 milioni di euro) per le quattro squadre che hanno finito in media nelle ultime quattro della classifica dal 2020 (Haas, Alfa Romeo ora StakeF1 Sauber, AlphaTauri ora CashApp F1 e Williams).

F1 2024: diminuiscono i tempi di ricorso, aumentano le multe

La Federazione ha diminuito i tempi per presentare ricorso contro una decisione o una situazione verificatasi in una gara precedente, purché possano fornire “nuovi elementi significativi e rilevanti”. In precedenza la finestra per presentare tale ricorso era di 14 giorni dalla decisione, ma ora le squadre devono farlo entro quattro giorni – o 96 ore – con la possibilità di una proroga di 24 ore a tale termine in circostanze speciali.

Aumentano invece le multe per le varie infrazioni dei piloti o dei meccanici ai box. In passato, la multa massima che gli steward potevano imporre ai sensi del Codice sportivo internazionale era di 250.000 euro (215.000 sterline, 270.000 dollari), ma quest’anno è stata quadruplicata fino ad arrivare a 1 milione di euro. Anche altre categorie hanno visto un aumento poiché la FIA ha dichiarato che la cifra non è stata rivista da più di un decennio.

Requisiti del roll hoop ancora più severi

Sono state apportate numerose modifiche ai requisiti del roll hoop specie dopo il grave incidente di Zhou Guanyu all’inizio del Gran Premio di Gran Bretagna del 2022. Oltre alle modifiche apportate lo scorso anno alla forma dei roll hoop e all’altezza minima per il punto di applicazione del test di omologazione, da quest’anno i roll hoop dovranno essere in grado di resistere a un test di carico molto più severo per renderli ancora più robusti in condizioni di stress. caso di un incidente simile a quello vissuto da Zhou.

Mondiale 2024 di F1: resta il dubbio sul formato sprint Race

A un mese dall’inizio del Mondiale di F1 ancora non è chiaro se ci sarà una modifica, e quale sarà, del formato delle Sprint Race. Nell’ultimo anno, anche a causa del dominio Red Bull, in molti tra team, piloti e addetti ai lavori, si è lamentato riguardo SR poco spettacolari con molti piloti costretti a sacrificarle per risparmiare gomme in vista della gara il giorno dopo.

Addirittura lo stesso campione del mondo, Max Verstappen ha più volte detto che ne farebbe volentieri a meno. Da più parti si è invocata una modifica del format. Ma al momento, la F1 è ancora in fase di dibattito. Anche alla riunione della Commissione F1 nel novembre 2023, c’è stato un sostegno generale per un aggiornamento del formato Sprint per il 2024 per razionalizzare ulteriormente il fine settimana separando le attività Sprint da quelle per il Gran Premio. Ma nulla è stato ancora deciso in tal senso, in particolare per quanto riguarda i tempi e i regolamenti del parco chiuso, per una proposta finale da presentare alla Commissione F1 per la prima riunione del 2024. Che si sbrighino…il Mondiale di F1 del 2024 sta per cominciare…

