F1, pasticcio Alpha Tauri: nuovo nome e sponsor rivelati per sbaglio. Arriva Resta da Ferrari?

L'Alpha Tauri cambia nome, ma questo è stato svelato in anticipo e per errore sul web, tra domini acquistati e sviste social. Introdotto anche un nuovo sponsor, mentre si vocifera dell'arrivo dell'ex Ferrari Simone Resta

20-01-2024 17:30

Da tempo si vociferava di un nuovo nome, un rebranding per usare un abusatissimo inglesismo, della scuderia Alpha Tauri. E una mossa (voluta o meno) poco accorta sui social ha praticamente confermato le indiscrezioni sia sulla nuova denominazione del team che del title sponsor, prima ancora dell’ufficializzazione con la presentazione della stagione 2024 e della monoposto il prossimo 9 febbraio.

Ecco il nuovo nome della scuderia Alpha Tauri e lo sponsor

Anzitutto, Alpha Tauri cederà il proprio posto a Racing Bulls: un segreto di Pulcinella svelato da giorni, frutto della volontà dei vertici Red Bull (sempre più impegnati nello sport non solo estremo, come dimostra l’investimento nel mondo del ciclismo WorldTour) di non utilizzare più il campionato di F1 come vetrina per il marchio di abbigliamento che ha definito il nome della scuderia satellite dal 2020 sino al 2023 (nel periodo che è poi praticamente conciso con l’addio di Honda come fornitore del powertrain).

Ma Racing Bulls non sarà il nome completo. Oltre ai domini web acquistati di recente e la lista iscritti della FIA per la stagione 2024 dove è apparsa come nome del telaio la sigla “RB”, nelle scorse ore nell’account Instagram del team (ormai ex) Alpha Tauri è apparsa la nuova denominazione, VisaCashAppRB. Sostanzialmente, oltre a “Racing Bulls” la scivolata social ha dato una parziale conferma sul fatto che nel titolo della scuderia saranno presenti anche gli sponsor Visa e Cash App.

La ex Alpha Tauri sempre più legata a Red Bull, confermati i piloti

Attualmente il profilo Instagram è tornato al vecchio nome, ma ormai i buoi (o i tori, se vogliamo fare i brillanti) sono scappati di gran carriera dopo che la stalla è stata chiusa. Non si tratta comunque di una ridenominazione fine a sé stessa: la ex Alpha Tauri, che ha chiuso la stagione 2023 all’ottavo posto della classifica costruttori e una formazione piloti ballerina tra entrate ed uscite nel corso dell’anno, avrà un rapporto ancora più stretto con la casa madre Red Bull (che dal 2026 collaborerà con Ford per i motori).

Nessuna sorpresa invece per quanto riguarda i piloti, che saranno Daniel Ricciardo, part time nel 2023 dopo la defenestrazione di Nyck De Vries e un infortunio che lo ha costretto a fermarsi per quattro appuntamenti, e il confermato Yuki Tsunoda.

Le critiche al nuovo nome del team

E mentre il potenziale nuovo nome del team fa discutere (in un editoriale su The Race Edd Straw lo ha definito “il peggiore nella storia della F1, e sarebbe motivo di imbarazzo per la Red Bull e il Mondiale se la squadra si presentasse in Bahrain [per i test prestagionali, ndr] con quel nome”), la ex Alpha Tauri sta definendo il proprio organigramma operativo.

Il nuovo organigramma: Mekies, nuovo team principal, spinge per avere Resta?

Il nuovo team principal infatti è l’ex Ferrari Laurent Mekies, subentrando a Franz Tost, mentre in queste ore si parla di un approdo di Simone Resta dopo che l’ingegnere ha concluso il suo triennale con la Haas. È lo stesso Mekies che, pare, stia premendo per portare il tecnico che Maranello aveva ceduto in prestito alla scuderia di Gene Haas, mentre attualmente difficilmente potrà essere inserito nella Gestione Sportiva del Cavallino.

Come riporta Motorsport.com, il direttore tecnico sta per lasciare il team statunitense in virtù anche della conclusione del rapporto di lavoro tra la squadra e Gunther Steiner. Pesa anche il fatto che, prosegue il sito, la Haas non sia stata capace a far fruttare al meglio la collaborazione con Ferrari. Ciò che bisogna chiarire è il ruolo che eventualmente Resta avrà in Racing Bulls, giacché la casella di direttore tecnico è già ricoperta al momento da Jody Eggington. Eventualmente, se Resta approderà alla fine nella scuderia di Faenza, secondo Motorsport.com con lui sbarcherebbe anche Matteo Piraccini, suo braccio destro nonché già responsabile del Chassis in Haas.

F1 2024, la presentazione della nuova stagione e come seguirla in tv e in streaming