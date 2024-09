F1, panico Leclerc: cassa crolla per la foto di gruppo, retroscena video virale. I team radio dell'impresa Ferrari

I tanti retroscena della vittoria della Ferrari di Leclerc a Monza: la cassa che crolla ai box durante una foto di gruppo ai team radio del pilota monegasco dopo il successo impresa e quello sfogo in gara: "Non chiedetemelo più!"

Una vittoria indimenticabile. Nel day after il trionfo della Ferrari e di Charles Leclerc nel Gran Premio di Monza si fa ancora fatica a contenere l’emozione. Tanta, troppa. Così come il peso dei meccanici di Maranello che volevano far parte di una delle tante foto di gruppo insieme al pilota monegasco. Tanto da far cedere una delle casse adibite al trasporto del materiale. Un video divenuto virale in rete così come i team radio di Leclerc durante e soprattutto dopo la gara in cui con emozione, gioia e un po’ commozione festeggia col muretto box del Cavallino Rampante.

Ferrari, una domenica perfetta: l’impresa di Leclerc a Monza dà morale

Serviva come il pane, anzi come l’acqua dopo ore di bocca asciutta. La vittoria di Leclerc nel Gran Premio di Monza è un toccasana per la Ferrari. In un’altra stagione non facile, diventata paradossalmente in salita proprio dopo l’ultimo acuto prima di ieri, quello di Charles nella sua Monaco. Gli aggiornamenti che non vanno, il fondo che non tiene, il bouncing che mette in crisi gomme, stabilità e tenuta mentale dei piloti e dei tifosi.

La stagione 2024 della rossa sembrava somigliare a tante altre, un inizio discreto e poi la crisi. Oppure il contrario come lo scorso anno ma poche gioie. Il tutto mentre negli altri miglioravano e vincevano, Mercedes e McLaren, partendo più dietro rispetto alla Ferrari di inizio stagione.

Un quadro che per un giorno si è ribaltato. La SF-24 ha vinto in Australia, con Sainz, e poi a Monaco e Monza con Leclerc. Due piste completamente all’opposto. Segno di una monoposto non male di base. Ma cui manca ancora quella stabilità e facilità di messa a punto per essere allo stesso livello delle McLaren su tutte le piste. Il materiale umano, Monza l’ha dimostrato, c’è tutto.

Retroscena Ferrari a Monza: il crollo della cassa nella foto di gruppo, video

Tra i tanti momenti hype della festa Ferrari a Monza, anche virale per dirla tutta, c’è stato sicuramente il crollo della cassa sotto il peso dei meccanici e di Leclerc. Durante i festeggiamenti per la vittoria di Charles, ai box, in tanti scattavano foto e selfie col campione monegasco. L’ennesimo tentativo di foto di gruppo però ha avuto un risvolto un attimo di panico. All’improvviso una delle enormi casse utilizzate per il trasporto del materiale da un gp all’altro, è crollata sotto il peso dei meccanici e delle stesso Charles che ha avuto un momento di paura, forse anche pensando a cosa potesse esserci dentro la cassa. Il tutto si è però risolto in una risata collettiva e un sospiro di sollievo.

Leclerc, i team radio dell’impresa a Monza: “Ma come mi fai impazzire”

Un video virale quello della cassa crollata che però non raggiunge i picchi dei video e delle parole di Leclerc subito dopo la vittoria del Gran Premio di Monza. Il pilota della Ferrari si è lasciato andare col muretto degli uomini di Maranello ma particolarmente emozionata e sentita è stata l’emozione del suo ingegnere di pista Bryan Bozzi.

Bozzi: “Ma come mi fai sognare! Come mi fai sognare!”

“Ma come mi fai sognare! Come mi fai sognare!” Leclerc: “Si, si, si!, Si! Grandissimi! Un’altra volta, evvai andiamo!”

“Si, si, si!, Si! Grandissimi! Un’altra volta, evvai andiamo!” Vasseur: “Grazie Charles. Monaco e Monza lo stesso anno!”

“Grazie Charles. Monaco e Monza lo stesso anno!” Leclerc: “Mamma mia. Mamma mia. Questa stagione però è da infarto, tra altri e bassi mamma mia. Però come sono belli gli alti. Grazie a tutti veramente. A tutta l’azienda che ha fatto un lavoro della madonna per portarci gli aggiornamenti. Grazie a voi. C’è ancora tanto lavoro però a casa nostra, di nuovo, come nel 2019. E grandissima strategia anche. Grande tutto. Anche la macchina andava fortissimo”.

Leclerc, prima della vittoria attimi di tensione col box

Non tutte rose e fiori le comunicazioni tra Charles Leclerc e il muretto box Ferrari. Durante la gara infatti ci sono stati attimi di tensione. Al primo, per lui sarà unico, pit stop il pilota monegasco ci arriva 2° dopo un’ottimo partenza passando Norris. Proprio l’inglese della McLaren prova l’undercut, Charles viene richiamato il giro successivo e si ritrova dietro la McLaren.

“Ma perché ci siamo fermati se già ci avevano fatto l’undercut?” ha chiesto indispettito Leclerc via radio.

Anche nel finale concitato, dopo la scelta della Ferrari di tenere in pista entrambi i piloti con un’unica sosta, c’è stato un attimo di tensione tra Leclerc e il suo ingegnere di pista. Bryan Bozzi ha chiesto per l’ennesima volta a Charles di fare una regolazione sul freno, Leclerc ha risposto stizzito anche qui, un botta e risposta tra i due che avevamo già visto e sentito a Zandvoort settimana scorsa.