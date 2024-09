F1 Gp Monza diretta live: la Ferrari sogna lo sgambetto alla McLaren in prima fila

Cronaca in diretta

Sale il rombo dei motori, appuntamento attesissimo da tutti gli appassionati italiani, il GP di Monza, sedicesima tappa del Mondiale di F1 2024. Con la McLaren che ha monopolizzato la prima fila, la pole di Norris su Piastri, le Ferrari sognano comunque la vittoria anche partendo con Leclerc quarto e Sainz quinto in griglia. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (295 pt.) Lando Norris (225 pt.) Charles Leclerc (192 pt.) Oscar Piastri (179 pt.) Carlos Sainz Jr. (172 pt.)

La McLaren si conferma la macchina migliore. La Ferrari delude un po’ le attese. Questo in sintesi l’esito delle qualifiche del Gran Premio d’Italia. A Monza Lando Norris sfodera il giro perfetto e si mette in pole con prima fila tutta orange completata da Oscar Piastri. Niente da fare per le rosse con Charles Leclerc quarto e Carlos Sainz quinto battute anche dalla Mercedes di George Russell. Dopo gli ottimi risconti nelle libere e in Q1/2 solo sesto Lewis Hamilton mentre fatica tanto Max Verstappen soltanto settimo appena davanti il compagno Sergio Perez.

Il Gran Premio d’Italia si corre sullo storico circuito di Monza. Sono previsti 53 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 1 settembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:19.327

McLaren 2. Oscar Piastri 1:19.436

McLaren 2ª fila 3. George Russell 1:19.440

Mercedes 4. Charles Leclerc 1:19.461

Ferrari 3ª fila 5. Carlos Sainz 1:19.467

Ferrari 6. Lewis Hamilton 1:19.513

Mercedes 4ª fila 7. Max Verstappen 1:20.022

Red Bull 8. Sergio Perez 1:20.062

Red Bull 5ª fila 9. Alexander Albon 1:20.299

Williams 10. Nico Hülkenberg 1:20.339

Haas 6ª fila 11. Fernando Alonso 1:20.421

Aston Martin 12. Daniel Ricciardo 1:20.479

RB 7ª fila 13. Kevin Magnussen 1:20.698

Haas 14. Pierre Gasly 1:20.738

Alpine 8ª fila 15. Esteban Ocon 1:20.765

Alpine 16. Yuki Tsunoda 1:20.945

RB 9ª fila 17. Lance Stroll 1:21.013

Aston Martin 18. Franco Colapinto 1:21.061

Williams 10ª fila 19. Valtteri Bottas 1:21.101

Kick Sauber 20. Guanyu Zhou 1:21.445

Kick Sauber