F1, Ralf Schumacher contro Briatore: "Alpine scorretta con Mick". Antonelli ufficiale a Monza, Williams vuole Lawson

Il fratello di Michael Schumacher spara a zero contro l'Alpine di Briatore per aver preferito Jack Doohan a Mick che però è snobbato anche da Williams che vuole Lawson al posto di Sargeant. A Monza ufficiale Antonelli sulla Mercedes

La F1 non perde tempo e corre veloce dopo la ripresa in Olanda post vacanze verso Monza. Mancava la sacralità dell’annuncio che è arrivata in giornata per Andrea Kimi Antonelli. Come già preannunciato da Toto Wolff dopo la gara di Zandvoort, il neo 18enne bolognese salirà sulla Mercedes venerdì nelle fp1 del Gp d’Italia. Intanto è sempre d’attualità il mercato piloti. Ralf Schumacher si è sfogato tirando in ballo Briatore contro la decisione di Alpine di ignorare il nipote Mick promuovendo Jack Doohan per il 2025. Eppure anche Williams sta ignorando il figlio di Schumi: chiesto il “prestito” di Lawson alla Red Bull per appiedare Logan Sargeant.

F1, GP Italia: Antonelli ufficiale sulla Mercedes nelle fp1

Mancava solo l’ufficialità che è arrivata, prima nelle parole del team principal Toto Wolff e poi nelle nota social e media. Il primo contatto ufficiale tra Andrea Kimi Antonelli e la F1 avverrà in casa. A Monza il talento italiano guiderà per la prima volta una monoposto attuale e non una degli anni scorsi come fatto nei test. Il pilota bolognese che ieri, 25 agosto, ha compiuto 18 anni prenderà parte alla prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia. In qualità di rookie occuperà il sedile di George Russell guidando al fianco di quel Lewis Hamilton destinato alla Ferrari e di cui, anche qui oramai manca solo l’ufficialità, prenderà il posto il prossimo anno.

Antonelli riporterà in F1 il tricolore che manca dal 2022, quando Antonio Giovinazzi partecipò alle prime libere del Gran Premio degli Stati Uniti del 2022 sulla Alfa Romeo che aveva peraltro guidato nel biennio precedente. “Prendere parte alla mia prima FP1 sarà qualcosa di veramente speciale – le parole di Kimi -. Sono davvero felice di guidare la W15 e di condividere la pista con tutti quegli incredibili piloti. Non vedo l’ora!”.

F1, Ralf Schumacher spara a zero su Alpine e tira in ballo Briatore

Il week end del Gran Premio d’Olanda ha visto anche un’altra ufficialità sulla griglia del Mondiale 2025 di F1. Alpine ha scelto Jack Doohan per affiancare Pierre Gasly nella line up del prossimo anno. Una decisione che non è andata giù al clan Schumacher che sperava di poter riportare Mick in pianta stabile in Formula 1.

Abbastanza stizzito Ralf Schumacher: “Non si fa assolutamente così! – ha detto a Sky Deutschland l’ex pilota ultimamente agli onori della cronaca per la querelle con l’ex moglie Cora – Alpine ha perso la bussola. Le persone vengono buttate fuori, rimesse dentro e così via. Flavio Briatore è un po’ al di sopra di tutto questo”.

Ma Williams snobba Mick Schumacher, chiesto Lawson

Quella di ieri a Zandvoort è stata verosimilmente l’ultima gara di Logan Sargeant, andato a sbattere, con tanto di spavento con la monoposto che ha preso fuoco. La Williams, che dal prossimo anno avrà Carlos Sainz, vuole appiedare prima del tempo il pilota americano che dallo scorso anno sulla macchina di Groove ha portato solo un punto al cospetto dei tanti conquistati dal compagno di scuderia Albon, ma soprattutto causato tanti danni.

James Vowles sta valutando delle alternative per sostituirlo. Il team principal della Williams però ha snobbato in prima battuta Mick Schumacher, terzo pilota Mercedes e smanioso di tornare in F1 dopo i due anni in Haas e tante porte chiuse a cominciare appunto da Alpine.

Il team di Groove ha chiesto infatti Liam Lawson in “prestito” dalla Red Bull. Helmut Marko, gran consigliere del team campione del mondo, a parole ha dato il suo nullaosta anche interessato visto che proprio Lawson è in lizza per il sedile della Racing Bulls o addirittura per quello della Red Bull qualora dovesse essere appiedato Perez. Dall’altra parte, Toto Wolff spinge per Mick Schumacher: “Spero vivamente che Mick abbia la possibilità, perché non abbiamo visto il vero Mick. Non vinci F4, F3 e F2 e poi non ti esibisci in F1… Penso che meriti una possibilità. Se l’opportunità fosse alla Williams, sarebbe qualcosa per cui faremmo il tifo. Ma la decisione spetta al [Team Principal] James Vowles”