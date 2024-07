F1 Silverstone, Norris attacca ancora Verstappen, Hamilton rompe il silenzio sul Team Gresini. Attesa Sainz e Leclerc

Nel media day della F1 a Silverstone, Lando Norris getta ancora veleno sull'incidente con Verstappen mentre Hamilton vuota il sacco sulla trattativa per entrare in MotoGP col Team Gresini. Il tutto in attesa dei piloti Ferrari

La F1 non conosce sosta ma è impossibile andare verso il Gp di Silverstone che chiude il back to back tutto europeo senza parlare dell’incidente in Austria tra Lando Norris e Max Verstappen. Proprio il pilota di casa è stato tra i protagonisti della conferenza stampa nel media day “sorteggiato” insieme al futuro ferrarista Lewis Hamilton all’ultima casalinga in tuta Mercedes. Che ha rotto il silenzio sulla presunta trattativa per comprare il Team Gresini della MotoGP. Il tutto in attesa dei piloti Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Silverstone, Norris ancora acido su Verstappen: “Ha superato il limite”

Polemiche a non finire. Un’amicizia gettata alle ortiche per un sorpasso al limite e un contatto, forse, largamente evitabile. A quasi una settimana dal Gran Premio d’Austria fa ancora discutere e non poco l’incidente che ha visto protagonisti due amici o ex tali, Lando Norris e Max Verstappen.

Lando Norris ha ancora il dente avvelenato anche se ha corretto un po’ il tiro sulla pretesa delle scuse da parte di Verstappen: “E’ molto chiaro quanto avvenuto a Spielberg. Su Verstappen dico che non vuole fare incidenti però guida in modo diverso, penso che evitare un incidente con uno che si muove in frenata sia l’argomento principale e tutti dobbiamo andarci cauti. C’è un punto in cui va messo un limite e questo limite va definito meglio”.

Fonte:

Stuzzicato dai giornalisti presenti in conferenza, Norris ha rincarato la dose: “Verstappen corre in modo diverso. È duro, va al limite, ma è anche ciò che ci piace. Ma credo sia chiaro come è andata e ora sono pronto a ripartire. Si è trattato di un incidente banale, ha rovinato la gara di entrambi, ma non sono necessarie le scuse, ne abbiamo parlato e siamo felici di correre ancora l’uno contro l’altro”

F1, Hamilton: “No comment su Norris-Verstappen, sulla MotoGP dico che…”

Idolo e chissà, profeta in Patria, Lewis Hamilton si prepara all’ennesimo Gp di Silverstone della sua carriera, l’ultimo con la tuta della Merceders. Il 7 volte campione del mondo di F1 si trincera dietro il più classico dei “No comment” su quanto successo tra Norris e Verstappen mentre a domanda-risposta ha vuotato il sacco sulla notizia uscita in settimana su una presunta trattativa di acquisto del Team Gresini di MotoGP. Hamilton precisa:

“Ho sempre amato la MotoGP, sono interessato alla crescita dello sport in generale ma se stiamo acquistando un team direi che non siamo a quel punto. Sono interessato al valore patrimoniale e a comprendere come assumere la proprietà di una squadra, magari nei prossimi anni potrebbe avvenire”

Gp Silverstone, il programma del week end

Venerdì 5 luglio

Prove libere 1 ore 13:30

Prove libere 2 ore 17

Sabato 6 luglio

Prove libere 3 F1 ore 12:30

Qualifiche ore 16

Domenica 7 luglio